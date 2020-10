Argentina extiende hasta el 8-N las restricciones por el covid-19

Argentina alcanzó esta semana el millón de casos de coronavirus y es el quinto país del mundo con más contagios detectados, ya que hasta el momento acumula 1.053.650 positivos confirmados.

Por: EFE 07:12 PM / 23/10/2020

El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió este viernes 23-O las restricciones de circulación diferentes en las distintas provincias del país, para contener la pandemia del covid-19 por un período de 14 días, hasta el próximo 8 de noviembre.



Fernández, en una conferencia en la provincia de Misiones (norte), destacó que decidieron "concentrar el esfuerzo" en una serie de provincias que representan "el 55 % de los contagios que tiene el país", además del Área Metropolitana de Buenos Aires, formada por la capital y su amplio cordón urbano, donde se ha producido un descenso de casos sostenido en las últimas semanas.



En la jornada del jueves, hubo 16.325 contagios nuevos y 438 víctimas mortales que hacen que el total de fallecimientos sea de 27.957 personas, mientras que 4.611 pacientes de covid-19 se encuentran en camas de cuidados intensivos en los hospitales del país austral.



Debido a la situación, ciudades de hasta 16 jurisdicciones administrativas argentinas estarán bajo la modalidad de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un estado que según especificaron desde el Gobierno en un comunicado "no es 'fase 1'", la fase con la que se comenzó la cuarentena obligatoria el pasado marzo.



El Presidente se refirió a las provincias de Santa Fe (centro), Córdoba (centro), San Luis (norte), Mendoza (oeste), Neuquén (sur), Río Negro (sur) y Tucumán (norte) a la hora de hablar sobre qué lugares del país son los más preocupantes en cuanto a una etapa en la que indica que hay "diseminación" del virus por todo el país, al contrario que en los primeros meses de pandemia, cuando el AMBA tenía la inmensa mayoría de los casos.



"Sentimos que estamos estabilizándonos en una meseta de 15.000 casos diarios"; recalcó el presidente, quien alertó de que "el virus está lejos de haberse ido".



Para Fernández, el rebrote que se está viendo en Europa es una prueba contundente" de que la crisis sanitaria todavía está activa.



El Mandatario argentino subrayó que en Argentina "hay lugares concretos en todas las provincias" en los que "el nivel de saturación" del sistema hospitalario está cercano, y se refirió en ese apartado a Neuquén, General Roca (Río Negro), Río Cuarto y Villa María (Córdoba), Mendoza y su área metropolitana.



Otras ocho provincias permanecerán en un nivel de restricciones menos estricto, el denominado "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio".



Eso sí, pidió a los mayores de 65 años que "traten de mantenerse lo más que puedan en sus hogares" y extremar los cuidados al resto de la población, tal y como recalca desde el inicio de la pandemia.



Cerca del verano austral



La época de las vacaciones de verano está cercana en Argentina, puesto que lo tradicional es que comiencen después de las celebraciones navideñas y se extiendan hasta finales de febrero, y en la actualidad distintas provincias estudian protocolos para que los argentinos puedan desplazarse a localidades turísticas a pesar de la covid-19.



La semana pasada, el Gobierno habilitó los vuelos nacionales, que no estaban activos desde marzo, y aunque por ahora serán solo para uso de trabajadores esenciales desde el Ejecutivo no descartaron que se retomen los viajes con motivos turísticos en los próximos meses.



"Todos queremos que exista verano, pero para exista verano es muy importante que nos cuidemos hoy", indicó Fernández desde Misiones, lugar en el que se encuentra uno de los principales destinos turísticos de Argentina, las Cataratas de Iguazú.