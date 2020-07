Amlo "no declarará la guerra" tras video del Cartel de Jalisco Nueva Generación

"Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", dijo el mandatario mexicano.

Por: EFE 12:18 PM / 20/07/2020

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes 20-J que "no declarará la guerra" al narcotráfico tras el video en el que miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng) envían un mensaje de desafío al Gobierno y muestran su poder de fuego.



"Que quede muy claro: no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos", manifestó el mandatario en su rueda de prensa.







López Obrador calificó de "propaganda" el video difundido el viernes 17-J en el que aparecen decenas de miembros del Cjng, considerado el más poderoso de México, con uniformes, decenas de vehículos blindados y armas de uso exclusivo del Ejército.







El Presidente acusó a periodistas y críticos del Gobierno por "plagar" las redes sociales con el video, hacer "apología" del "desfile" que hizo el grupo delictivo y urgir a la confrontación.





"Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", declaró.





EJÉRCITO AUTENTIFICA EL VIDEO



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autentificó este lunes 20-J el material al señalar que se habría grabado en los límites de Jalisco y Michoacán, en el occidente de México.



El video muestra a 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas, detalló el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.



Asimismo, muestra 19 vehículos comerciales con blindaje artesanal y otros tres fuera de foco con la leyenda "Fuerzas especiales: Grupo Élite CJNG".







"Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el 03, que es uno de los que aparecen en la arenga", mencionó el funcionario.







Agregó que la difusión del video, el 17 de julio, coincidió con el cumpleaños de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, el líder del cártel y uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).







El Grupo Élite tiene células en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, ahondó Sandoval.



Pese al equipamiento exhibido por el CJNG, la Sedena afirmó que no hay registro de su uso en alguna confrontación directa contra fuerzas de seguridad.



Aun así, Sandoval reconoció el riesgo que implica la confrontación entre los cárteles.



"Obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño, se va actuar en todas las áreas de influencia del Cartel Jalisco Nueva Generación para evitar que se presenten algunas situaciones", prometió.