Amlo: Crisis del Covid-19 será transitoria de salud pública y económica

Por: EFE 11:03 AM / 02/04/2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este jueves 2-A que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus será "pasajera" porque los mexicanos son "un pueblo trabajador".



"Se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública y económica", expresó el mandatario en rueda de prensa cuando el país cuenta con 1.378 contagios de Covid-19 y 37 fallecidos.



Y añadió: "Es una crisis transitoria, esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle porque son mucho más las fortalezas que nuestras debilidades y flaquezas".



El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que lo "fundamental" para afrontar la crisis es que México es "un pueblo trabajador, bueno y solidario".



Asimismo, dijo que el gobierno está preparado "para tener las camas y los equipos que se requiere" en los hospitales.



También prometió que no habrá despidos de trabajadores del Estado, sino que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y se profundizará el plan de austeridad de la administración pública.



"No puede haber gobierno rico con gobierno pobre. Tenemos que dar ejemplo", dijo López Obrador.



"Vamos a salir muy fortalecidos de esto porque en momentos de crisis es cuando también se van fortaleciendo las convicciones", aseveró el presidente, quien recordó que el objetivo principal de su gobierno es acabar con "el régimen de injusticia y corrupción" que había en el país.



El pasado lunes, el Consejo General de Salubridad, la máxima autoridad sanitaria de México, decidió extender hasta el 30 de abril la suspensión de las actividades públicas, privadas y sociales, para mitigar la expansión del coronavirus.



Se mantienen como esenciales las actividades del sistema de salud, la seguridad pública y de protección ciudadana, las necesarias para mantener la infraestructura crítica del país, los programas sociales del Gobierno y actividades comerciales de la industria.



López Obrador presentará el domingo un plan de apoyo económico para mitigar los efectos de la crisis sanitaria a la débil economía mexicana, que en 2019 decreció un 0,1 %.