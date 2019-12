América Latina es la plaza más prometedora para el juego online

Nota de Prensa

En Estados Unidos ya se llevan a cabo encuentros para hablar del futuro de las apuestas en esta parte del mundo.

El negocio de las apuestas deportivas tiene en sí años prometedores en América Latina, la parte del mundo donde ha tenido una enorme acogida y ya es motivo de diversos encuentros y estudios al respecto. En Estados Unidos se llevó a cabo recientemente una de estas citas para discutir sobre las perspectivas del juego online en esta región.

El pasado 17 de octubre, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, se realizó el “Sports Betting in Latin America: Let’s Talk about the Promised Land” (Apuestas Deportivas en América Latina: Hablemos de la Tierra Prometida), un congreso llevado a cabo en conjunto por G2E y Yogonet.com como parte del programa VIP para participantes latinoamericanos.

El encuentro realizado en la localidad estadounidense contó con las exposiciones de Víctor Araneda, Director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Gaming1; Juan Ignacio Juanena, consultor internacional y actual Gerente de Negocios de Juego Interactivo de Enjoy; JD Duarte, CEO de Betcris y Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total (Perú). Los oradores serán moderados por Pablo Zuppi, Director, Editor para América Latina y Socio de Yogonet.com.

Esta charla tuvo como objetivo principal analizar los mercados principales de América Latina y la actual regulación en los distintos países en donde se desarrolla, siendo Colombia uno de los países que mayores restricciones tiene en este rubro. También se consideró a Brasil como uno de los mercados potenciales hacia los juegos online, así como las licencias y el proceso a seguir en plazas como Buenos Aires, Argentina y la apertura a nuevos mercados como Perú, Uruguay, Panamá, México, Chile y Paraguay, entre otros. Sitios como bet365 son bien conocidos entre los fanáticos. Bet 365 o Bet365Mexico ya es uno de los sitios web más importantes y generadores de dinero.

Georges Didier, representante de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de Negocios de Gaming Laboratories International (GLI) para Latinoamérica, destacó el futuro prometedor que los juegos online tiene en Perú y otros mercados cercanos.

“Lo primero que debería garantizar es una fuerte lucha contra el juego ilegal, que es lo que más afecta a una industria formal. Quienes están en regla precisan una estabilidad operativa. Perú es para nosotros un mercado muy maduro en lo que respecta al juego presencial. Las apuestas por internet carecen de reglamentación, pero no están prohibidas”, manifestó el ejecutivo de apuestas deportivas.

En tanto, Carlos Fonseca, especialista en administración pública y derecho, se refirió al notorio crecimiento de los juegos y apuestas online en Latinoamérica.

“La masificación y legalización de los juegos de apuesta por Internet en Latinoamérica es irreversible. Es un mercado en constante expansión. Aquellos que apuesten ahora serán los más beneficiados pues el negocio se valoriza por el número de jugadores y para eso hay que trabajar mucho, tanto para captar como para conservar a los clientes”, manifiesta en una columna en el portal Yogonet.

Para establecer un crecimiento sostenido, es importante tener en cuenta muchas variables en países donde la jurisdicción sobre apuestas deportivas es aún vaga. Cabe tener en cuenta que para operar un sitio de apuestas por Internet es necesario tener un nombre de dominio, pero además una marca de servicio y, en el caso de ser fabricante, una licencia del proveedor de los juegos. Todos ellos son pasos fundamentales para asegurar su éxito próximo.