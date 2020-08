Alerta en España: "Las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión"

Confirmaron 3.349 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de contagiados a 377.906 desde el inicio de la pandemia.

Por: EFE 12:41 PM / 20/08/2020

El Ministerio español de Sanidad contabilizó este jueves 20-A otros 7.039 contagios de coronavirus, de los que 3.349 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de contagiados a 377.906 desde el inicio de la pandemia.







El número de fallecidos en los últimos siete días en España asciende a 122, lo que eleva a 28.813 el número de defunciones totales.







Madrid sigue a la cabeza en el número de contagios detectados en el último día, con 1.020, seguida de la región del País Vasco (norte) con 547 y Aragón (este) con 352, según los últimos datos oficiales.







"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue permitir reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento", dijo hoy en rueda de prensa el Fernando Simón, portavoz sanitario español para la pandemia.







"Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos", remarcó el epidemiólogo.







Simón admitió que es cierto que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años, y que no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero ha insistido en que "a medida que aumente la transmisión comunitaria" subirá el número de hospitalizados.







Según el portavoz sanitario, a nivel nacional "no podemos decir que la epidemia esté fuera de control, aunque en algunos puntos concretos sí".







Preocupa especialmente la situación de Madrid, donde las autoridades regionales no descartan seguir implantando medidas para conseguir reducir los contagios, sobre todo en los aspectos relacionados con la movilidad y la reuniones de personas, ya que es lo que más favorece la expansión de virus.