Alemania recauda 3 millones de euros en multas por incumplir medidas contra covid

Por: EFE 09:37 AM / 04/10/2020

Las siete mayores ciudades de Alemania han recaudado unos tres millones de euros en multas por incumplir las medidas de seguridad y las restricciones acordadas para contener la pandemia de coronavirus, informa este domingo 4-O el diario Welt am Sonntag.



Berlín, Múnich, Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Fráncfort y Düsseldorf han impuesto un total de 35.000 multas a empresas y ciudadanos desde que en marzo comenzaron a dictarse restricciones a la vida pública y la actividad económica por el coronavirus y hasta finales de septiembre.



La ciudad con mayor recaudación es Múnich (9.100 multas y 1,2 millones de euros), seguida por Hamburgo (11.000 multas y 998.000 euros).



En el otro extremo se sitúan Fráncfort, con apenas 3.100 multas por 275.000 euros, y Düsseldorf, con 1.200 multas por un total de 112.000 euros.



Las faltas pueden ir desde la multa individual por no llevar la mascarilla en el transporte público a la penalización a una empresa por no cumplir con las medidas de distanciamiento e higiene obligatorias en tiempos de pandemia.



El diario apunta que no todos los procedimientos administrativos han concluido en multa y que muchas decisiones aún no son firmes, por lo que la recaudación total del período acabará siendo mayor.



La Policía federal informó este viernes de que en las últimas tres semanas ha interpelado a casi 49.000 personas en trenes y estaciones de ferrocarril por no llevar mascarilla. De ellos, 658 se negaron a ponerse pese a la advertencia de los agentes, por lo que acabaron siendo multados.



El Gobierno federal y los Ejecutivos de los 16 estados federados acordaron esta semana endurecer las medidas para contener la propagación de la enfermedad, con una clara tendencia al alza desde finales de agosto.



Entre ellas destacan las multas de al menos 50 euros a quienes aporten datos falsos sobre su identidad en las listas de contactos de bares y restaurantes, un instrumento esencial para rastrear las cadenas de contagios.



Las multas por no llevar mascarilla dependen de cada estado federado. En algunos no está prevista una sanción económica mientras que en Baden-Württemberg puede ascender a 250 euros.