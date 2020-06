Alcaldesa de Bogotá reconoce que hubo servicio inadecuado en muerte de trans

Alejandra pidió ayuda al teléfono de emergencias "al sentirse ahogada pero la ambulancia llegó 40 minutos después del llamado de urgencia" y supuestamente al enterarse de que tenía VIH no fue atendida, denunció la Red Comunitaria Trans.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció este miércoles 10-J que se cometió un "error" en la atención de Alejandra Monocuco, una mujer trans que murió el 29 de mayo tras la presunta negligencia de funcionarios de la Alcaldía, que se habrían negado a atenderla y transportarla en ambulancia por tener VIH.







"Pedí que se investigara la muerte de Alejandra. Hubo error, quizá estigma, en todo caso un servicio inadecuado que de haberse hecho bien quizá le habría salvado la vida. A la familia y amigos de Alejandra mi abrazo y la certeza de que me encargaré que haya #JusticiaParaAlejandra", dijo López en redes sociales.







Sin atención por tener VIH







Alejandra pidió ayuda al teléfono de emergencias "al sentirse ahogada pero la ambulancia llegó 40 minutos después del llamado de urgencia" y supuestamente al enterarse de que tenía VIH no fue atendida, denunció la Red Comunitaria Trans.







"A las tres de la mañana falleció Alejandra, trabajadora sexual trans del barrio de Santa Fe, después de que una ambulancia se negó a prestarle el servicio médico al contarle que ella vivía con VIH. En este momento sigue su cuerpo en su habitación, murió ahogada y sin atención médica", agregó la organización en su momento.







La Red Comunitaria Trans también aseguró que tardaron 15 horas en levantar el cadáver.







Un desistimieno inexistente







La muerte causó una ola de indignación en Colombia, en donde artistas y personalidades públicas pidieron justicia para Alejandra.







El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, anunció la semana pasada que abrió investigaciones por "los presuntos hechos irregulares que rodean la muerte de Alejandra Monocuco".







La versión que dio en su momento el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias fue que atendieron los llamados, pero supuestamente la mujer se había negado a ser trasladada a un centro asistencial.







En esa dirección, la Secretaría de Salud aseguró entonces que la acompañante de Alejandra firmó un documento evitando el "traslado al hospital", documento que ahora reconocen que no existía.







"Reconocemos públicamente el error que conllevó hablar de un desistimiento escrito que nunca existió y pedimos excusas por el dolor y confusiones que esto haya podido generar dentro de su familia y de sus amigos y amigas", afirmaron funcionarios de la Secretaría en un vídeo en Twitter.







En la declaración también aseguran que su compromiso es "esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Alejandra Monocuco para tomar las acciones a que haya lugar".







QUEJAS A LA ALCALDÍA







Las denuncias de los colectivos de personas trans se enmarcan dentro del mandato de una alcaldesa que dio la vuelta al mundo cuando fue elegida el pasado octubre por su defensa de la diversidad sexual y de igualdad de género, al ser la primera mujer electa de la ciudad y estar casada con la senadora Angélica Lozano.







Durante la cuarentena, López decretó el "pico y género", una medida que restringía las salidas permitidas durante el aislamiento obligatorio por género y que buscaba bajar la afluencia de personas en la ciudad por la crisis del coronavirus.







La alcaldesa aseguró que "las personas transgénero o con identidad de género diversa podrán salir a las calles los días que le correspondan al género con el que se identifican".







Según la Red Comunitaria Trans al igual que Temblores ONG la medida generó 20 casos de discriminación y violencia hacia personas trans, en supermercados y bancos y en la vía pública.







Como ejemplo, denuncian que una mujer trans fue apuñalada en Ciudad Bolívar por un hombre que la atacó después de decirle que no era su día que le correspondía salir por su género.