Alcalde de Quito advierte con cierre de mercados si la gente no se aísla

Por: EFE 03:34 PM / 04/04/2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, advirtió este sábado 4-A con cerrar los mercados si la ciudadanía no respeta las medidas de aislamiento y distanciamiento social, después de las aglomeraciones registradas en el de mayoristas, situado en el sur de la capital ecuatoriana.



"No nos va a temblar la mano si tenemos que cerrar todos los mercados", aseguró el regidor en una rueda de prensa virtual en la que insistió en que las medidas que se adopten serán proporcionales a la gravedad de la emergencia y las probabilidades de expansión del coronavirus.



La provincia de Pichincha -de la que Quito es su cabecera- es la segunda en número de casos positivos de Ecuador, que a día de hoy se contabilizan en 321, de los más de 3.400 a escala nacional.



Explicó que los vecinos de Quito deben saber que si "hay un sitio de contagio pueden perder la vida o llevarse el virus a su casa", y que las autoridades municipales siguen muy de cerca la situación en el mercado de Calderón, la parroquia y cantón más densamente poblada del país, donde se registran numerosos contagios.



"Si la gente no entiende (la situación), nosotros cerraremos los mercados", reiteró.



El alcalde recordó que ante una eventual medida de esa naturaleza, los ciudadanos de Quito tendrán otras opciones para hacer sus compras como aquellos pequeños establecimientos o comercios que todo vecino dispone en cada barrio.



Y para los que no tengan ingresos o se vean imposibilitados a la hora de hacer una compra indispensable, Yunda insistió en que el Municipio dispone de 140.000 kits alimentarios con una duración de al menos una semana, que pueden ser entregados por el Patronato de beneficencia San José o efectivos de las Fuerzas Armadas.



En ese sentido, resaltó, 50.000 familias en situación de vulnerabilidad están ya inscritas en ese mecanismo de asistencia de productos básicos.



Entre otras medidas que ha adoptado el Ayuntamiento quiteño para hacer frente a una eventual propagación de la pandemia, figuran habilitar 500 nichos en el cementerio municipal, destinados a fallecidos por coronavirus, vehículos preparados para trasladar los cuerpos, y acuerdos con nueve crematorios de la ciudad.



Yunda adelantó que se espera que próximamente esté operativo el nuevo "Hospital Metropolitano Quito Solidario" en el parque del Bicentenario, en el norte de la ciudad, con capacidad para atender a los afectados por Covid-19.



Asimismo, el Municipio tiene a su disposición otro inmueble para el caso de que se requiera ampliar la capacidad de atención a la emergencia sanitaria.



"Estamos trabajando para que eso no lo utilicemos", aclaró el alcalde, que espera que con las medidas el virus "no nos sorprenda".



En la próxima semana la capital ecuatoriana también recibirá 200.000 pruebas rápidas de diagnóstico del coronavirus y se han firmado convenios con universidades para que estudiantes de los últimos cursos de Medicina y Enfermería puedan colaborar.



La cifra de fallecidos por Covid-19 en Ecuador ascendió a 172, lo que representa 27 nuevos casos en las últimas 24 horas, de acuerdo al último parte oficial del Ministerio de Salud Pública, que cifró en 3.465 los positivos.



La provincia costera de Guayas es donde más contagios se registran en el país con 2.402 casos, seguida por la de Pichincha con 321.