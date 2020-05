Al menos 13 miembros de la Guardia Presidencial colombiana tienen covid-19

Según fuentes oficiales, ninguno de ellos ha tenido contacto cercano con el mandatario Iván Duque ni con sus familiares.

Por EFE 10:27 PM / 20/05/2020









La Presidencia detalló en un comunicado que el integrante de la seguridad contagiado dio positivo tras un viaje a Leticia, capital del selvático departamento del Amazonas y uno de los principales focos de la pandemia en Colombia con 1.312 casos.







El hombre, agregó la información, comenzó un aislamiento preventivo obligatorio y luego le hicieron la prueba, "razón por la cual no ha ingresado a la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo)" desde que regresó de la Amazonía.







En cuanto a los 13 contagios en el Batallón Guardia Presidencial, se trata de personas que "no están asignadas a labores de apoyo en la Casa de Nariño", por lo que no ingresan a la sede del Ejecutivo desde finales de marzo "por instrucciones de carácter interno" y "atendiendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio".







"Por razones de prevención, esta semana se iniciaron pruebas a varios efectivos de la seguridad de la Presidencia de la República que aún no han presentado resultados positivos", detalló la oficina de Duque.







En ese sentido, la Presidencia precisó que al no tener Duque, "ni su familia, ni su equipo cercano contacto con dichas personas, no se les realizarán pruebas".







El pasado 20 de marzo, el mandatario dio negativo por coronavirus, según el resultado de una prueba que se hizo luego de participar en una reunión en el palacio presidencial en la que estuvo el alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López, que dio positivo por covid-19.







Duque ya había dado negativo en una prueba que se hizo a comienzos de ese mes luego de participar en Nueva York el 2 de marzo en la Conferencia del Comité de Políticas Públicas Americano-Israelíes (Aipac), a la que asistieron algunas personas que estuvieron en contacto con alguien que resultó contagiado.







En Colombia hay 17.687 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 630 han fallecido y 4.256 se recuperaron.