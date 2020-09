Explosión de aires acondicionados en mezquita bangladesí deja 17 muertos

Las autoridades han descartado que se trate de un atentado.

Por: EFE 09:53 AM / 05/09/2020

Las autoridades de Bangladesh elevaron este sábado 5 de septiembre a 17 los muertos en un incendio provocado por la explosión de varios aparatos de aire acondicionado en una mezquita, que dejó también una treintena de heridos, buena parte en estado crítico.



"Seis aparatos de aire acondicionado explotaron hacia las 20.30 hora local del viernes (14.30 GMT) cuando (los creyentes) se disponían a recitar sus oraciones. Había entre 40 y 45 personas en la mezquita en ese momento, hemos enviado a 37 heridos al hospital", dijo a Efe Aslam Hossain, el jefe de Policía de la ciudad de Fatullah, a una veintena de kilómetros de la capital y donde tuvo lugar el incidente.



Un portavoz de la unidad de quemados del Hospital Universitario de Dacca, Partha Shankar Paul, elevó a 17 el número de víctimas.



"Tenemos 17 muertos desde la noche pasada. El número de fallecidos podría aumentar, porque la mayor parte de las personas admitidas se encuentran en estado grave", dijo Paul a Efe.



Lo sucedido pudo deberse a una fuga de gas bajo la mezquita que desencadenó la explosión de los aparatos y el subsiguiente incendio, según la versión de las autoridades, que han descartado que se trate de un atentado.



Mohammad Selim, familiar de tres víctimas admitidas en el hospital, dijo a Efe que no le queda otra opción que rezar por su recuperación.



"Tengo a dos primos y un cuñado internados, sus cuerpos están hinchados. La gente dice que no van a sobrevivir, lo único que podemos hacer ahora es rezar", lamentó.



Selim, cuya casa se encuentra al lado de la mezquita, recordó cómo los vecinos trasladaron a las víctimas con quemaduras a un estanque cercano para tratar de salvar sus vidas.



"Estaba en mi casa, a solo un minuto de distancia de la mezquita. Mi hermana me llamó para decirme que había un fuego en la mezquita y todos corrimos al lugar, sacamos (a las víctimas) del edificio y los llevamos a un estanque antes de llamar a la ambulancia", dijo.



Sucesos relacionados con fugas de gas ocurren con relativa frecuencia en Bangladesh, atribuidos principalmente a las precarias condiciones de la infraestructura y insuficientes medidas de seguridad.



En uno de los peores recientes siniestros, un incendio en el casco antiguo de Dacca arrasó en febrero de 2019 casi por completo siete edificios, ocasionando al menos 70 muertos y 55 heridos. El fuego comenzó en un inmueble en el que se encontraba un almacén de productos de plástico.