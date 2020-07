Acusados padre y sus 3 hijos en EE UU por vender "milagrosa" cura contra el covid-19

Mark Grenon, de 62 años, y sus hijos fabricaban, promovían y vendían Miracle Mineral Solution (MMS), una solución química que contiene clorito de sodio y agua.

Un padre y sus tres hijos fueron acusados ante una corte federal de Miami, Florida (EE UU) por comercializar una supuesta "solución mineral milagrosa", que en realidad es un producto blanqueador tóxico, como una cura contra la covid-19, anunciaron este miércoles 4-J las autoridades.







Según un comunicado, en la declaración jurada de queja penal se indica que Mark Grenon, de 62 años, y sus hijos, Jonathan Grenon, de 34 años, Jordan Grenon, de 26, y Joseph Grenon, de 32, fabrican, promueven y venden Miracle Mineral Solution (MMS), una solución química que contiene clorito de sodio y agua.







Antes de ofrecer este producto como curación del nuevo coroanvirus SARS-CoV-2, esta familia de Bradenton, en la costa oeste de Florida, supuestamente vendió decenas de miles de botellas de MMS en todo el país, incluso a consumidores de todo el sur de Florida, como presunta cura de otras enfermedades, indica la Fiscalía.







"Vendieron este producto peligroso bajo la apariencia de Génesis II Iglesia de Salud y Curación ('Génesis'), una entidad que supuestamente crearon en un intento de evitar la regulación gubernamental de MMS", detalla el comunicado.







De acuerdo con la web de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés), "algunos distribuidores están haciendo afirmaciones falsas (y peligrosas) de que el Miracle Mineral Solution mezclado con ácido cítrico es un líquido antimicrobiano, antiviral y antibacteriano que es un remedio para el autismo, el cáncer, el VIH/sida, la hepatitis, la gripe y otras afecciones".







La agencia federal agrega que no tiene conocimiento de ninguna investigación que demuestre que estos productos son seguros o efectivos para tratar cualquier enfermedad.







Por comercializar "engañosamente" este producto, los Grenon enfrentan cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y desprecio criminal.







"Continuamos protegiendo al público de conductas delictivas que aprovechan la pandemia de covid-19", dijo Ariana Fajardo Orshan, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida.







"No solo este producto MMS es tóxico, sino que su distribución y uso pueden evitar que quienes están enfermos reciban la atención médica legítima que necesitan", agregó la fiscal.







Por su parte, Catherine Hermsen, comisionada asistente de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA, añadió que "hacer afirmaciones de que los medicamentos no probados, especialmente los productos de dióxido de cloro potencialmente peligrosos y no aprobados pueden curar o prevenir covid-19 o cualquier otra enfermedad es inaceptable".