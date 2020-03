Abrirán una fosa común en Ecuador para fallecidos por coronavirus

Se construirá en Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia.

Por: EFE 09:45 AM / 28/03/2020

La ciudad de Guayaquil, la más afectada en Ecuador por los contagios de coronavirus, abrirá una fosa común en un cementerio de la ciudad para sepultar a víctimas mortales del Covid-19.



El director municipal de Aseo Cantonal y Mercado, Gustavo Zúñiga, manifestó al canal de televisión Ecuavisa, que la medida tiene por objetivo dar cabida a la elevada cantidad de víctimas mortales por el virus, y que una vez que la fosa sea cerrada, se edificará un mausoleo en honor a ellas.



Para ello, el funcionario avanzó que se firmará un convenio con la Prefectura de Guayas, el ministerio de Salud Pública y el de Gobierno para construir la fosa común.



Y aunque no se aclaró cuándo podrían comenzar las obras, se presume que el sitio elegido podría ser el panteón Metropolitano.



Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos en todo el país por coronavirus ascendió a 36, de los que la mayor parte, 25, perdieron la vida en la provincia de Guayas, de la que Guayaquil es capital.



La responsable de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, precisó en base a esas estadísticas que 32 personas fallecieron en hospitales, algunas de ellas en unidades de cuidados intensivos, mientras que cuatro fenecieron en sus domicilios.



Guayas es la provincia con más casos de Covid-19 en el país, con un total de 1.202 conforme al más reciente boletín y que indica que Guayaquil registra mas de 800 de ellos.



La titular de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer en una entrevista radiofónica que al menos un centenar de cadáveres han sido retirados de varios hogares en Guayaquil en los últimos tres días, y que no todos los fallecimientos se produjeron por el virus.



Con todo, ante la duda, los levantamientos de los cuerpos requieren el empleo de trajes especiales para evitar un posible contagio de coronavirus, precisó la ministra, que mencionó que aún "hay pendientes", cuyo número no precisó.



El vicepresidente ecuatoriano y titular del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en la actual emergencia sanitaria, Otto Sonnenholzner, había informado de que se habían iniciado gestiones con el Municipio de Guayaquil para encontrar un espacio donde se pudiera cavar una fosa común, destinada a fallecidos por coronavirus.