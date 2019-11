5 motivos para viajar a Marruecos

Juan Antonio Fonseca Serrano

Organizar un viaje es ahora más fácil que nunca. Con Internet de por medio y los grandes precios de las aerolíneas, no hay lugar del mundo que esté demasiado lejos. Pero no hay que irse a la otra punta del planeta para conocer un lugar con encanto y diferente. El Turismo Marruecos es algo que está en boga, de hecho, ¿alguna vez te has planteado viajar a Marruecos? En Marruecos el turismo no deja de crecer, y los motivos son claros.

Es un país con muchísimo encanto, y una historia que se remonta cientos de años atrás. Paisajes de todo tipo, una cultura diferente y exótica, una gastronomía original y de lo más rica... Puede que nunca te hayas planteado conocer este país, pero te vamos a dar varias razones que van a hacer que comiences a mirarlo de otra forma. Te vamos a explicar por qué debes animarte a visitar Marruecos.

5 razones por las que debes visitar Marruecos

¿Qué razones hay para visitar Marruecos? Muchas más de las que seguramente estás pensando. Hay tantas que es difícil saber por dónde empezar, pero hemos recopilados los 5 motivos más importantes, los que van a hacer que termines de animarte y decidas dar el paso que te falta para comenzar a mirar vuelos.

La gastronomía

La gastronomía es uno de los puntos fuertes para todo aquel que decide ir a Marruecos de viaje. La variedad de platos de la cultura árabe está inundada por unos ingredientes tan exóticos como familiares. Si te animas a conocer este país, no solo vas a poder probar algo tan sencillo como un zumo de naranja con un toque especial, sino también otros platos tradicionales como el tajine, y eso por no hablar de los fantásticos dulces que componen su tradición gastronómica.

No en vano, se dice que la gastronomía de Marruecos es una de las más completas del mundo. Muchos sabores diferentes a conocer, y todos ellos totalmente inolvidables. Te aseguramos que uno de los mayores recuerdos que cualquiera trae de vuelta tras estar de viaje en este país es el conjunto de aromas y sabores de cada comida.

Su cercanía con España

Además de que su cultura puede ser mucho más apasionante de lo que se piensa, y la de prejuicios que se pueden eliminar con una visita, acercarse a Marruecos es algo extremadamente simple, y es que se trata de uno de los países que tenemos más cerca de España, obviando a Portugal y a Francia. Es un destino perfecto si quieres hacer un viaje rápido, ya que vas a tardar muy poco tiempo en llegar.

Es una oportunidad perfecta para empaparte de una cultura bastante diferente a la de aquí, como también si quieres hacer una visita rápida y no tienes mucho tiempo. Lo tienes realmente fácil, solo tienes que animarte.

Pernoctar en el desierto

Pocas experiencias hay más diferentes y especiales que pasar una o varias noches en el desierto. Pocos países pueden jactarse de tener un terreno desértico tan grande y místico como Marruecos, y ese es otro de los puntos fuertes de esta nación. Solicitar un tour para hacer una travesía por las dunas del Sáhara, o incluso animarte a hacerlo por tu cuenta. Son cosas que debes hacer obligatoriamente y otro motivo más para visitar este lugar.

Un paseo en camello durante el día, una acampada en la noche para escuchar el viento moviendo la arena de las dunas y ver una de las noches más estrelladas que verás jamás. Esta es una de esas vivencias que pueden cambiarte por completo, te lo advertimos.

Chefchaouen

Un nombre es motivo más que suficiente para animarte a visitar este país. ¿Qué es Chefchaouen? También conocido como Chaouen, se trata de un pueblo al qe se le denomina también "Pueblo Azul". Fue fundado por los bereberes y se caracteriza por el particular tono azul en el que están pintadas todas las casas de la medina. El conjunto da lugar a una estampa realmente inolvidable.

Y esta es solo una de tantas localizaciones, aunque de las más carismáticas y emblemáticas del país marroquí. Si te animas a dar el paso y visitarlo, anota bien este nombre y no dudes en preparar tu ruta para pasar por esta población. Te aseguramos que te va a encantar.

Conocer las medinas y los zocos

Sin duda, una de las cosas más representativas e icónicas no solo de Marruecos, sino también de su cultura. Debes conocer las medinas, y también los zocos que se reparten por las poblaciones más famosas. Poner el pie en cualquiera de ellos es sinónimo de ver la auténtica cara de Marruecos, de ver cómo es su cultura e incluso poder conocer bien a todos los que viven formando parte de ella.

Una forma de sumergirte de la mejor manera posible en el día a día marroquí, aunque también de tomártelo con paciencia. Cada vez están más enfocados al turismo y, por tanto, se masifican. Disfruta al máximo de tus visitas a estos lugares, tendrás muchas anécdotas que compartir luego.

¿Te faltan razones o crees que no podrías permitirte viajar a Marruecos? Siempre puedes ver cómo pedir un préstamo y recurrir a los préstamos de Credy para terminar de animarte y dar el paso. No es tan caro como parece y, además, es una oportunidad perfecta para disfrutar de un viaje como nunca antes has tenido. Anímate, porque no te defraudará.