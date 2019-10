Zulia FC quiere recuperar el triunfo ante el Deportivo La Guaira

Prensa Zulia FC

Zulia Fútbol Club no para. El negriazul se ha caracterizado en todo el 2019, no solo dentro de nuestro fútbol sino allende a las fronteras venezolanas, de crecerse en los momentos difíciles y este final del Torneo Clausura 2019 no es la excepción.

Los Hijos del Relámpago del Catatumbo visitarán este domingo 27 de octubre al Deportivo La Guaira por la Jornada 17, en compromiso a jugarse en el Estadio Olímpico de la UCV, a las 4:00 de la tarde, y en el que los dirigidos por Alexander Rondón buscarán a toda costa un triunfo que valga por tres, pues le permitiría seguir en carrera por los ocho primeros de la tabla, lo sacaría de la racha adversa de los últimos cinco encuentros y lo envalentonaría de cara a la vuelta de cuartos de final de Copa Venezuela el miércoles 30 en Maracaibo frente a Academia Puerto Cabello.

En medio de un calendario extenuante que lo ha llevado a disputar 49 partidos oficiales en 10 meses, el negriazul no se detuvo ni un segundo a fin de retomar el camino correcto hacia la Liguilla. Zulia FC se encuentra en el décimo lugar de la tabla con la misma cantidad de puntos (21) que su rival de turno, Deportivo La Guaira, que está octavo por diferencia de goles. De hecho, cualquier envión positivo daría réditos a cualquiera en ese sector de la clasificación, pues entre el décimo y el sexto hay dos unidades de distancia.

Luego de enfrentar al “Naranja”, la escuadra regional se enfrentará a Llaneros de Guanare, como local, y cerrará ante Deportivo Lara, en condición de visitante por calendario regular de Liga FutVe. La data histórica entre ambas escuadras favorece a los litoralenses, aunque en los últimos cinco compromisos todo se empareja a dos victorias por bando y una igualdad.

Jesús Valenzuela, árbitro internacional Fifa, será el encargado de dirigir el encuentro, el cual contará con transmisión abierta, con audio y vídeo, de Zulia Fútbol Club, canal oficial de YouTube.