Zidane “no piensa en absoluto” en el clásico con el Barcelona

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinédine Zidane, afirmó este sábado en rueda de prensa que “no piensa en absoluto” en el clásico contra el Barcelona, programado para el miércoles, antes de desplazarse a Valencia para disputar un partido de la 17ª jornada de Liga, el domingo.

“No temo nada en absoluto, no pienso en eso para nada”, declaró Zidane a los medios de comunicación. “Nuestra única preocupación es el partido de mañana (domingo). El resto, es el futuro cercano, pero a la vez lejano”.

“Si pienso en el partido de mañana, me equivoco, me equivoco completamente. El partido más importante debe ser siempre tu próximo partido, siempre”, lanzó el galo.

“Pongo toda mi energía en el partido de mañana (domingo). Pero de verdad. No me interesa pensar en el miércoles. El domingo nos centraremos en eso con todo el equipo, pero no antes”, insistió “Zizou”.

Para “ZZ”, el duelo contra el Valencia será “complicado”: “Está jugando muy bien, sacando muy buenos resultados y se acaba de clasificar a octavos en la Champions. Nosotros queremos dar nuestra mejor versión”, cerró el técnico.

En la clasificación de la Liga española, el Real Madrid iguala a puntos con el Barcelona: ambos suman 34 unidades, aunque los “merengues” cuentan con una victoria menos.