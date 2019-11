"Vuelvo a casa": Luis Enrique fue presentado nuevamente como técnico de España

Luis Enrique renunció a la selección española el pasado 19 de junio motivado por “problemas familiares”, los cuales se mantuvieron en secreto hasta el 29 de agosto al conocerse el fallecimiento de Xana, su hija de 9 años, debido a un Osteosarcoma y este miércoles 27 de noviembre fue presentado nuevamente como el timonel de “La Roja” en la Ciudad del Fútbol, en Madrid.

Roberto Moreno, asistente del asturiano, fue quien tomó las riendas de la selección española hasta el pasado 19 de noviembre, cuando se confirmó la vuelta de Luis Enrique y la salida de Moreno.

Desde entonces fueron muchas las preguntas que rondaron sobre por qué Moreno no continuaba junto a Luis Enrique en el andar de la selección española hacia la Eurocopa.

Una multitudinaria rueda de prensa se llevó a cabo este 27-N y en ella el asturiano respondió las inquietudes de todos los presentes, asegurando que su regreso a la selección es “volver a casa”.

Asimismo, indicó que Roberto Moreno se había comportado de forma “desleal”. “El único responsable de que Moreno no esté en mi staff soy yo”, confirmó el asturiano mencionando una reunión que tuvo con su exasistente en septiembre.

Agridulce regreso

Luis Enrique llegó a la selección española en julio de 2018, tras la eliminación de España, a manos del anfitrión, en los octavos de final del Mundial de Rusia. Un año después abandonó por la enfermedad de su hija, finalmente fallecida, y ahí entró Robert Moreno.

Discreto y serio, se le veía siempre a Moreno al lado de Luis Enrique, un hombre que confió en él desde el primer día. Al poco de ser nombrado seleccionador nacional, afirmó que estaba dispuesto a dar un paso al costado si Luis Enrique decidía volver.

Luis Enrique volvió y a Moreno le tocaba dar un paso al costado. No todo salió como debía y el propio técnico lo reconoció públicamente. “Me siento responsable y no me siento orgulloso de como acabó todo, no me gusta ver sufrir a la gente”, expresó.

Aún así, el asturiano insistió en que “no lo veo más como mi segundo en mi staff”, aunque sí mantendrá al resto del equipo.

De igual forma explicó que comprendía la decepción de Moreno. “Entiendo que le haga ilusión ser seleccionador, entiendo que es la ilusión de su vida, que ha trabajado mucho para eso, pero entiendo que es desleal y no quiero a alguien así en mi staff”, afirmó explicando que mantendría al resto de su equipo.

Con contrato para seguir soñando

Un contrato por tres años, hasta el Mundial de Catar 2022, da pie a los aficionados de la selección española para seguir soñando y el mismo Luis Enrique también sueña. “Estoy muy ilusionado, muy contento, con muchas ganas de que llegue la Eurocopa, el Mundial”, indicó.

"No soy amigo de firmar contratos largos, pero estoy encantado de firmar hasta después del Mundial, sin descartar seguir", expresó el emocionado técnico.

Además, afirmó que no iba a realizar grandes cambios en la selección española. “Será lo mismo, no vais a ver nada diferente, quizás matices en la presión tras pérdida, en el inicio del juego, pero serán matices, va a ser la misma selección”, dijo.

Competir más y mejor es para Luis Enrique lo más importante, reafirmando que “no va a haber un cambio”.

“Me encantaría tener un once y que todos reconocierais un once, pero no es la situación que tenemos ahora en la selección”, explicó.

Asimismo, recordó que nadie tiene puesto fijo en la selección, a pesar de que hay jugadores que son fijos y no vuelan “tendrán menos posibilidades de ir a la selección, hay que llegar en buen estado de forma”.

Luis Enrique no tiene dudas de que España es favorita para llevarse a casa la Eurocopa de 2020. “Ya he hecho un análisis no muy profundo del potencial de las selecciones. España es una favorita a la altura de Bélgica, Francia, Italia, Croacia... Y seguro que habrá sorpresas, siempre hay selecciones que dan sorpresas”, concluyó el seleccionador español.