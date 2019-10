Video/ Maradona fue homenajeado por todo lo grande en su visita a Newell's Old Boys

Desde su llegada a Argentina, Diego Maradona ha recibido homenajes en todos los estadios que pisa y el Parque Independencia no iba a ser la excepción. Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentó a Newell’s Old Boys, el querido equipo de Maradona, este martes 29 de octubre y el astro argentino fue recibido por todo lo alto.

La hinchada le dio todo su cariño y recibió desde cuadros hasta un trono para que disfrutara en comodidad del encuentro. De hecho, la imagen de él sentado en el trono que Newell’s dispuso para su comodidad dio la vuelta al mundo, al tratarse del regalo más significativo que le pudieron dar.

Tres cuadros significativos, una foto suya entrando a la vieja cancha con sus hijas Dalma y Giannina en 1993, una camiseta de Newell’s enmarcada y un retrato con los colores del “leproso”, fueron parte de los homenajes realizados antes de empezar el encuentro.

Estos honores finalizaron con la visita de Ricardo Giusti, Roque Alfaro, Roberto Sensini, Iván Gabrich, Alfredo Berti, Rodolfo Aquino, Fabián Garfagnoli, Juan José Rossi, Gustavo Raggio, Fabiàn Basualdo y Cristian Ruffini, excompañeros de “El Pelusa” cuando fue jugador rojinegro.

Los presentes en el Estadio Marcelo Bielsa estallaron de emoción cuando Maradona se dirigió a ellos para afirmar, al borde de las lágrimas: “Yo soy Leproso, a mi no me compra nadie”.

���� | Argentina legend, World Cup winner, and former Newell's Old Boys player.



Diego Maradona was given quite the welcome to Estadio Marcelo Bielsa...



His side, Gimnasia de La Plata, went on to beat Newell's 4-0! pic.twitter.com/nxifTWnqhd