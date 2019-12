Video / Zuliano José Andrés Martínez fue fichado por equipo de la MLS

El mediocampista zuliano José Andrés Martínez jugará en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el equipo Philadelphia Union, anunció en Instagram el Zulia FC, de donde fue transferido.

"¡Un zuliano despega (...) Nuestro (@joseandresmartinez8) oficialmente es transferido desde #ZuliaFC al Philadelphia Union (@philaunion) de la MLS", publicó el onceno negriazul.

"¡Éxitos "Brujo!", agregó el onceno zuliano.

El equipo estadounidense también publicó la información en su cuenta oficial de twitter, donde colgó videos del desempeño del zuliano.

