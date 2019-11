Video / Maradona negó que esté muriéndose y dice que no dejará nada a sus hijos

Agencias

El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, ha desmentido que se encuentre atravesando por problemas de salud, y reveló que cuando se muera no dejará nada en herencia a sus hijos.

Las declaraciones de Maradona surgen después de que Gianinna, una de las dos hijas de su primer matrimonio, publicara en las historias de Instagram una serie de mensajes en los que reflejaba sus preocupaciones por el estado de salud de su padre.

"No sé lo que habrá querido decir Gianinna", dijo Maradona en un video difundido este martes 4-N en su canal de YouTube. "Mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejás, que por lo que estás haciendo", y les "digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo todo", agregó 'El Pelusa'. El exfutbolista reiteró que está "muy sano" y que no se está "muriendo para nada".

La semana pasada, Gianinna en su cuenta de Instagram insinuó que a su padre lo tienen "empastillado" para poder controlarlo.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, si lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor", decía una de las publicaciones de la hija de Maradona y que desató las alarmas.