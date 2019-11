Verratti, Spinazzola y Berardi; bajas de Italia para eliminatorias Euro 2020

El medio del París SG Marco Verratti, el defensa de la Roma Leonardo Spinazzola y el delantero del Sassuolo Domenico Berardi son baja para los partido de Italia ante Bosnia y Armenia, en las eliminatorias de la Eurocopa 2020, anunció este lunes 11 de noviembre la federación transalpina.

