Suspenden partido de la segunda división de España por insultos a un jugador

El encuentro disputado en el estadio de Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Albacete este domingo 15 de diciembre, fue suspendido en el entretiempo debido a los cánticos en contra de Roman Zozulya que la afición del conjunto local realizó durante la primera mitad.

Los fanáticos del Rayo que se encontraban situados detrás de uno de los arcos cantaron en reiteradas ocasiones “Roman Zozulya puto nazi”, gritos que provocaron que el árbitro detuviera el partido durante unos instantes para que la megafonía del estadio pidiera el cese de los insultos.

Asimismo, portaban un pancarta que decía "evitar que un nazi vista la franja", acompañado de símbolo que significaba que la tarea había sido cumplida.

Ahora, La Liga confirmó en un comunicado que el partido, correspondiente a la jornada 20, quedó suspendido de manera definitiva y que no se jugará la segunda parte tras la decisión tomada por el árbitro José Antonio López Toca.

En el acta dentro de la que se expuso el motivo de la suspensión, López Toca enfatizó que “el equipo visitante nos comunicó que el estado de ánimo del afectado y del resto de los jugadores no era el adecuado para continuar el encuentro”.

“La Liga continua trabajando contra la violencia, el racismo y la xenofobia en los estadios de fútbol y manifiesta su más sincera repulsa sobre lo sucedido”, se explica dentro del comunicado.

Esto no corresponde a un hecho aislado. La historia de Zozulya con la afición del Rayo data desde enero de 2017, en ese momento el ucraniano llegó al equipo madrileño en calidad de cedido por el Betis.

Unos días después de anunciar su incorporación volvió a Sevilla sin debutar ni entrenarse con sus nuevos compañeros, todo esto por el rechazo que la afición mostró por él desde el primer día, acusándolo de “filiación nazi”.

Pancartas e insultos formaron parte de su recibimiento cuando acudió el primer día a las oficinas de la ciudad deportiva del Rayo. La explicación, según el mismo Zozulya, era que la afición lo llamaba “fascista” por apoyar al ejército de su país. “Pero es toda Ucrania la que lo apoya, y yo no voy a abandonarlos”, sentenció.

“Intenté hablar con los hinchas del Rayo, hacerles entender, pero no quieren. Algunos aficionados me dijeron que eran prorrusos, que apoyaron a los prorrusos en Donbass, no puedo entenderlo. ¿Cómo voy a jugar para un equipo que es prorruso?”, aseguró aquella vez.