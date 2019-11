“Si no hay fútbol me tengo que ir”, dice DT Chile por inactividad de la selección

Reuters

Reuters

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Reinaldo Rueda, puso en duda el miércoles su continuidad al frente de la “Roja” al decir que la falta de partidos hacen que le resulte muy difícil hacer su trabajo y preparar al equipo para la eliminatoria al Mundial 2022.

Chile no tendrá actividad en la fecha FIFA de este mes debido a los conflictos sociales. La selección de Bolivia canceló el amistoso entre ambos por la delicada situación que atraviesa su vecino, mientras que los futbolistas de la “Roja” decidieron el miércoles no viajar a Lima para un amistoso con Perú la próxima semana por la misma razón.

El país está sacudido por las mayores movilizaciones sociales desde el retorno de la democracia hace casi tres décadas. Junto a las protestas callejeras también se han registrado numerosos ataques incendiarios y saqueos.

“Llegaron los jugadores con gran disposición, se reunieron y se tomó la decisión de no viajar a Perú, considerando que es la mejor muestra de solidaridad. Es algo muy respetable”, dijo el colombiano Rueda a periodistas.

“Como esto continúe así (...) yo vengo a trabajar en fútbol y si no hay fútbol me tengo que ir. Es algo atípico, no es normal. Cuándo se va a normalizar, es la gran pregunta”, agregó.

La selección no es la única que ha perdido el ritmo de competencia. El torneo local está suspendido desde hace semanas, y el miércoles la Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció “la determinación de suspender los partidos de los Campeonatos Nacionales que estaban programados para este fin de semana”.

“Haremos el máximo esfuerzo, junto a todos los actores que hacen posible la realización del fútbol profesional, para que la actividad vuelva el fin de semana del 23 y 24 de noviembre”, agregó la entidad.