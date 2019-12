"Payet o Messi tienen un don, yo el trabajo", dice Álvaro, líder de la defensa del Marsella

"Yo no tengo don" como jugadores más técnicos como Dimitri Payet o Lionel Messi, pero gracias al "trabajo" el español Álvaro González se ha convertido, con apenas un puñado de partidos, en el patrón de la defensa del Marsella.

En una entrevista a la AFP, este exjugador de Espanyol y Villarreal, entre otros, asegura sentirse "muy querido" por la exigente afición marsellesa y espera que su proyección con el histórico Olympique le sirva para debutar, a sus 29 años, con España.

-¿Se considera el patrón de la defensa como dice su entrenador André Villas-Boas?

"En España jugué más de 300 partidos en Primera División y eso te da la tranquilidad y la experiencia. Villas-Boas me dijo al llegar que los otros defensas eran muy jóvenes y que intentara ayudarles con mi experiencia. Ahora están aprendiendo en la victoria, pero cuando lleguen malos momentos también será importante estar ahí para aportarles calma".

-No era un jugador muy conocido al llegar a Marsella. ¿Cómo definiría su juego?

"Soy un jugador intenso, muy fuerte, al que le gusta el choque, pero siempre sin violencia. A diferencia de cómo soy fuera de la cancha, en el terreno de juego tengo mucho carácter y eso es bueno porque alguien tiene que llevar el peso de la defensa. También soy rápido para ser un central y no tengo problema en afrontar a delanteros veloces. Con los años también he aprendido a jugar con el balón, a tener más confianza con la pelota en el pie".

Para jugar al máximo nivel, forzosamente tiene que tener talento...

"(Risas) ¡Yo no tengo talento! Eso lo tienen Payet, Messi y los futbolistas elegidos. A mí me queda, como a muchos futbolistas, el trabajo".

¿Cómo está tras la lesión que le tuvo inactivo durante cinco semanas?

"Llegó en mal momento, porque estaba cerca de mi 100% tras mi comienzo en el Marsella. No fue muy grave (fisura del peroné), pero fue en la zona de impacto y aún tengo molestias. Jugué infiltrado dos partidos (contra Lyon y Lille) porque tenía muchas ganas de volver a jugar. Espero volver al 100% después de Navidad".

Contra Lyon, fue protagonista en el gol recibido por su equipo (2-1) y fue expulsado, pero el público le despidió con una ovación. ¿Cómo lo vivió?

"Me siento muy querido por la afición. Esa ovación no la merecía por mi juego, pero me dio fuerza. Como anécdota puedo explicar que en el gol, Steve (Mandanda) me gritó 'dégage' (despeja), pero yo entendí 'deja' y por eso dejé pasar la pelota. En el partido siguiente, en una jugada similar, Steve me volvió a gritar 'dégage' y yo despejé. Después nos miramos, sonreímos y me dijo: 'Ahora ya lo entiendes, ¿no?".

¿Qué buscaba al fichar por el Marsella?

"Necesitaba un cambio en mi vida (...) Me apetecía jugar en un histórico europeo como el Marsella, en un ambiente especial como el del Velodrome, aprender otro idioma y por eso quise venir".

¿Su compañero más cercano en el vestuario es el argentino Darío Benedetto?

"Forzosamente por el idioma, pero a 'Pipa' le cuesta más hablar y además tampoco sabe inglés. Los compañeros intentan hablar en español y tener una buena relación y nosotros lo ponemos todo de nuestra parte para aprender a hablar rápido el francés. Nos estamos integrando bien en lo que es la cultura marsellesa, que por otro lado es parecida a la española".

Está como cedido por el Villarreal, ¿cuál es su objetivo en Marsella?

El primer año es de cesión, aunque si jugaba cinco partidos, el club tiene una cláusula obligatoria de compra, por lo que mi deseo es estar los cuatro años que he firmado y llegar a jugar la Liga de Campeones, el único torneo que no he jugado, y hacerlo además con un club en el que me siento muy querido".

¿Y jugar con la selección española?

"Estoy en el mejor momento de mi carrera y en un club que me da oportunidades de hacer cosas bonitas, pero la selección española es muy difícil. Claro que me gustaría ir, pero el nivel es muy alto. Si sigo jugando bien, creo que puedo tener la oportunidad de ir".