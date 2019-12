"Orgulloso", Deschamps renueva como seleccionador de Francia hasta el Mundial 2022

El Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) amplió este martes 10 de diciembre por unanimidad el contrato de su seleccionador, Didier Deschamps, hasta el Mundial 2022 de Catar, donde los 'Bleus' defenderán su corona, confirmó la Federación en un comunicado.

"Estoy muy orgulloso, muy contento de continuar la aventura, aunque nuestro objetivo más cercano es la Eurocopa 2020 y su preparación", declaró el técnico de 51 años, que se puso al frente de la selección francesa en el verano boreal de 2012 y cuyo contrato expiraba luego de la cita continental.

Deschamps compareció este martes en una rueda de prensa en la sede parisina de la FFF junto a Noël Le Graët, presidente en el cargo desde 2011.

�� Didier Deschamps has extended his contract as head coach by two years until 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣!#FiersdetreBleus ���� pic.twitter.com/iTZtqMse8w