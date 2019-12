No puedo decir que Messi es el mejor de la historia, sí que es el mejor de su época: Ronaldinho

Ronaldinho aseguró este jueves 12 de diciembre, durante una exhibición en el Estadio Centenario de Morelos, México, que Lionel Messi solo puede ser calificado como “el mejor de su época”.

Luego de ser cuestionado si el argentino merecía el Balón de Oro este año, el astro brasileño indicó que es incómodo referirse a Messi como el mejor de la historia.

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época”, explicó Ronaldinho.

