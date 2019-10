Messi confesó que no cambiaría nada de su carrera por ganar una Copa del Mundo

Después de ganar su sexta Bota de Oro, Leo Messi decidió hablar durante una entrevista con TyC Sports, sobre su tan criticado rendimiento con la selección argentina.

El astro argentino del FC Barcelona confesó: “Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es”.

Luego añadió: “En ese momento no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar”.

Este segmento fue publicado como una previa de la entrevista, la cual saldrá completa este fin de semana.