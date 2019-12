Megan Rapinoe fue nombrada Deportista del Año por la revista Sports Illustrated

Megan Rapinoe, la estrella de la selección estadounidense de fútbol femenino, fue nombrada Deportista del Año por la revista Sports Illustrated este lunes 9 de diciembre.

Rapinoe, designada por la Fifa como la mejor jugadora del año, conquistó dos veces el Mundial con su país, incluida la edición de este año disputada en Francia.

Fue elegida por dominar “el deporte mundial, en el escenario mundial, incluso cuando estaba bajo el ataque de un líder mundial”, recalcó la revista.

