Mauricio Pellegrino cesa como entrenador del Leganés

El técnico argentino del Leganés Mauricio Pellegrino ha llegado este lunes 21 de octubre a un acuerdo para cesar como técnico del club madrileño tras los malos resultados del equipo, colista de la liga española.

"El C.D. Leganés y Mauricio Pellegrino han decidido de mutuo acuerdo separar sus caminos", informó el 'Lega' en un comunicado.

"El entrenador argentino, quien logró la pasada campaña mantener al equipo un año más en primera división, no dirigirá al equipo el próximo fin de semana ante el Mallorca", añadió el equipo español, que marcha en la última posición de la Liga española.

OFFICIAL STATEMENT | Mauricio Pellegrino will not continue in charge of C.D. Leganés #GraciasMauricio



