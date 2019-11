Matuidi se lesiona y es baja con Francia, que convoca a Guendouzi

El centrocampista Blaise Matuidi, lesionado en las costillas en el triunfo 1-0 de la Juventus contra el Milan, es baja en la selección francesa para sus duelos de la clasificación a la Eurocopa 2020 frente a Moldavia y Albania, y la federación anunció este lunes 11 de noviembre que le sustituye Matteo Guendouzi.

"Los exámenes practicados este lunes por la mañana en Turín confirmaron una lesión que hace imposible la presencia de Matuidi en el terreno de juego el jueves y el domingo", precisó la Federación Francesa de Fútbol.

Didier Deschamps has called up @MatteoGuendouzi to the squad as a replacement for @MATUIDIBlaise, who has a rib injury.#FiersdetreBleus ���� pic.twitter.com/rDWb7H1FH7