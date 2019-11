Mancini no convoca a Balotelli para los partidos clasificatorios de Italia

AFP

AFP

Mario Balotelli no fue incluido por el seleccionador de Italia Roberto Mancini en la nómina de convocados para los partidos en Bosnia y ante Armenia clasificatorios para la Eurocopa 2020, para la que la 'Azzurra' ya selló su billete.

Luego del nuevo incidente racista dirigido al delantero del Brescia, el presidente de la Federación Italiana Gabriele Gravina abogó sin rodeos por un regreso del exdelantero del Liverpool y de los dos equipos de Milán a la selección nacional.

"Espero que haya pronto una participación activa en la Nazionale de Mario Balotelli. Eso sería un mensaje extraordinario enviado a los que piensen en desanimar al adversario con comportamientos de ese tipo", había afirmado.

Pero las actuaciones de Balotelli con el modesto Brescia disuadieron a Mancini de convocarlo.

Para los compromisos en Bosnia el viernes que viene y ante Armenia el 18 de noviembre en Palermo, sin nada en juego ya que los italianos ya sellaron su billete a la Eurocopa, Mancini hizo llamar por primera vez al defensor del Brescia Andrea Cistana, al volante de la Fiorentina Gaetano Castrovilli y al delantero del Bolonia Riccardo Orsolini.

Convocatoria de Italia:

Arqueros: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Nápoles), Salvatore Sirigu (Torino)

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter Milán), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (AS Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (AC Milan), Leonardo Spinazzola (AS Roma)

Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter Milán), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (París SG/FRA), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua/CHN), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Riccardo Orsolini (Bolonia).