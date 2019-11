Llenar Wembley, objetivo de la selección femenina de Inglaterra

Llenar Wembley y sus 90.000 localidades; ese es el reto que la selección inglesa femenina se dispone a lograr el sábado en el amistoso ante Alemania, prueba de la pasión creciente del fútbol femenino en el país anfitrión de la Eurocopa 2021.

'The Lionesses' de Phil Neville quieren superar dos récords domésticos en el recinto londinense: el de la final de los Juegos Olímpicos entre Estados Unidos y Japón (80.203 espectadores) y, el de un partido de la selección inglesa, en 2014 contra Alemania (45.619).

En todo caso, la expectación generada por el duelo entre las semifinalistas del reciente Mundial de Francia y la 'Mannschaft' de la estrella Dzsenifer Marozsán refleja el interés creciente por el fútbol femenino.

El inicio de la temporada de la Women's Super League (WSL) inglesa atrajo a 62.000 espectadores en total.

"West Ham contra Tottenham reunió 25.000 espectadores en el London Stadium, y no es el primero contra el segundo", indicó a la AFP la internacional francesa Kenza Dali, fichada por los 'Hammers' en julio.

'Mira fútbol, juégalo'

La actuación de las inglesas el pasado verano (boreal) en el Mundial galo ha tenido su influencia en el fútbol femenino de las islas: 850.000 mujeres de 16 años o más se han pasado al fútbol desde el final del torneo, según la Federación Inglesa (FA).

"El crecimiento que hemos vivido es la traducción de nuestro lema 'See it, play it' (Mira fútbol, juégalo), que está en el eje de nuestra filosofía para alentar la práctica en todas las edades", afirma Louise Gear, encargada del desarrollo de la práctica femenina en la FA.

La semifinal perdida contra las a la postre campeonas (2-1) a comienzos de julio generó en Inglaterra una audiencia estimada en 11 millones de telespectadores.

La FA trabaja para convertir ese compromiso en un fenómeno durable, a un año y medio de la Eurocopa, prevista sobre su suelo.

En esa línea fue lanzada una campaña con Disney en 1.200 escuelas de primaria para incitar a las niña a jugar a fútbol.

En términos económicos el viento también sopla a favor de los clubes ingleses.

A menudo al amparo de los pesos pesados de la Premier League, los clubes podrían ver ampliada su independencia económica. Los derechos televisivos del campeonato, del que la banca Barclays es el principal patrocinador, han sido vendidos en el extranjero.

Queda que los resultados deportivos del equipo vayan acorde a la ilusión generada. Desde el Mundial, Lucy Bronze y sus compañeras encadenan cuatro partidos sin ganar. En Wembley tratarán de romper la racha. Por falta de apoyo no quedará.