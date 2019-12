La Juventus se coloca líder con un Buffon de récord

La Juventus se impuso por 2-1 en su visita a la Sampdoria y se colocó así líder provisional de la Serie A, este miércoles 18 de diciembre en un duelo adelantado de la décimo séptima jornada, en el que Gianluigi Buffon igualó además el récord de partidos disputados en el campeonato italiano.

647 – Gianluigi #Buffon reaches tonight Paolo #Maldini as the player with the most appearances in the Serie A history (647). Epochal. pic.twitter.com/5gl6jH26KF