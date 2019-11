09:53 AM

09:53 AM / 12/11/2019

La Juve espera una disculpa de Ronaldo al vestuario tras su desaire del domingo 10-N

Agencias

AFP

El desaire de Cristiano Ronaldo al DT Mauricio Sarri en el último partido de la Serie A ante el Milan, enfadado tras ser cambiado al principio de la segunda mitad y abandonando el estadio sin finalizar el encuentro, el domingo 10-N, sigue siendo tema principal de conversación y de los medios de comunicación en Italia, reportó el diario deportivo español Marca.

La Gazzetta dello Sport, en un confidencial, da las claves de cómo la Juventus quiere calmar las aguas sin hacer mucho ruido y sin trastocar el buen orden y ambiente que reina en el equipo esta temporada, que solo se ha visto alterado por las malhumoradas salidas del campo del astro portugués.

La Juve celebró el domingo 10-N por la noche la importante victoria ante el Milan, clave para mantener el interesante pulso con el Inter en la clasificación. Pero eso no ocultó el problema latente que provocó el cambio de Cristiano, clave a la postre en la victoria 1-0, ya que el gol de la victoria lo anotó Paulo Dybala, que saltó al césped por el exmadridista.

La Juve lo resolverá como suele hacerlo Andrea Agnelli. Sin focos ni cámaras y siguiendo la línea que marcó Sarri tras el encuentro: "Si se fue antes del campo lo tendrá que resolver con sus compañeros", dijo el entrenador italiano entonces.

El club turinés no multará a Cristiano ni quiere generar un caso del desplante de Cristiano Ronaldo, aunque no sea el primero. Pero sí que le convocará a una reunión informal con Pavel Nedved y Fabio Paratici en la que le intentarán convencer de que estas actitudes no ayudan al equipo.

Según La Gazzetta, el propio Nedved ya contactó el domingo por la noche con Jorge Mendes, representante del jugador, para hablar de ello.

Por su parte, los compañeros de vestuario de Cristiano Ronaldo esperan una disculpa o aclaración por parte del '7'.