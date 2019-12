Jürgen Klopp renueva como entrenador del Liverpool hasta 2024

El técnico alemán del Liverpool Jürgen Klopp firmó una ampliación de su contrato con los 'Reds' hasta 2024, anunció este viernes 13 de diciembre el club líder de la Premier League.

Klopp, que llegó al banco de Anfield en 2015, llevó al Liverpool al título en la pasada Liga de Campeones, y actualmente tiene al equipo al frente del campeonato inglés con ocho puntos más que el Leicester, que terminó segundo.

Fenway Sports Group declared their joy at the news Jürgen Klopp has agreed a contract extension and explained why they believe the decision secures the long-term development of the team... https://t.co/MM69hbDMtz