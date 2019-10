10:41 AM

10:41 AM / 23/10/2019

Futbolistas colombianos se irán a paro el 3 de noviembre como presión a la Federación y Dimayor

Serena Di Zazzo

Agencias

A partir del domingo 3 de noviembre los jugadores de la primera y segunda división del fútbol colombiano iniciaran su paro para reclamar mejores condiciones de trabajo, informó la asociación que los representa este martes 23 de octubre.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) dio a conocer la decisión un día después de que la liga profesional Dimayor y la Federación Colombiana no enviaran representantes a una reunión con los jugadores, la cual fue convocada por el viceministro de Trabajo.

El encuentro que había sido solicitado, y contó con la participación de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo, tenía como fin negociar varias peticiones, entre ellas la modificación del Estatuto del Jugador, el cual rige las relaciones laborales entre los futbolistas y los clubes, al igual que las reglas para que la transferencia de jugadores.

Estas peticiones fueron respaldadas por el capitán de la selección mayor, David Ospina, y por el lateral Juan Guillermo Cuadrado durante la fecha Fifa la semana pasada, solicitando diálogo con la agremiación de futbolistas para llegar a un acuerdo.

“Informamos a la opinión pública que, por mayoría, los futbolistas profesionales asociados a Acolfutpro y vinculados con los 36 clubes, decidieron declarar el cese de actividades”, está plasmado en el anuncio hecho por la organización de jugadores.

Dentro del comunicado se explica que el paro iniciará el domingo en que estaba previsto disputar la vigésima y última fecha del Torneo Clausura que pone fin a la campaña regular, y en la que se definirían los cupos para la semifinal.

Además se explica que hasta no ser solucionadas las peticiones “los futbolistas no se presentarán a disputar los partidos que programe la Dimayor” a partir del 3 de noviembre y se extenderá hasta que no inicien las negociaciones.

Los partidos de la liga serán los únicos en paro, debido a que los jugadores “continuarán presentándose a los entrenamientos establecidos por los cuerpos técnicos de los respectivos clubes”.

Los partidos de la decimonovena jornada no se verán afectados entre el miércoles y viernes de la semana próxima.

Hace una semana Acolfutpro anunció que sus agremiados iban a cesar sus actividades, pero sin poner fecha al paro. Tras ese comunicado, Carlos Baena, viceministro del Trabajo, convocó a una reunión el lunes para llegar a un acuerdo.

A pesar de esto, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dio una respuesta negativa al descartar su participación y señalar el desconocimiento de la Acolfutpro como representante de los jugadores.

Por su parte, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, tampoco reconoció al ente. De acuerdo a su postura, los jugadores deberían presentar sus peticiones directamente a cada club.

El viceministro del Trabajo conversó con algunos jugadores y programó una nueva reunión para el 1 de noviembre, a la que Vélez ya condicionó su asistencia. El dirigente de Dimayor puso como requisito la autorización de los clubes en una asamblea prevista para el 30 y 31 de octubre.

En relación a esto, la Acolfutpro anunció que va a consultar con los jugadores qué pasos se deben seguir. Un día después anunció la fecha del paro de manera que sean atendidas las exigencias, entre las que se indican cambios al código disciplinario, mejores condiciones para el torneo de fútbol femenino, participación sobre los derechos televisivos y que los ingresos de un partido anual de la selección mayor de Colombia sean destinados a Acolfutpro.

Esta situación no fue aislada, ya que durante varios partidos en ambas categorías, los jugadores habían realizado protestas, como por ejemplo los peloteos sin trascendencia durante los primeros minutos.

Este martes 22-O también se conoció la denuncia de los jugadores del Cúcuta Deportivo, los cuales aseguran que tienen 85 días sin recibir sueldo.

“Existe descontento en el plantel, nos prometieron pagar los sueldos atrasados pero no cumplieron”, expresó el argentino Matías Pérez.

Ninguno de los entes que rigen el fútbol cafetero emitió comentarios tras el anuncio del paro, aunque el presidente del Cúcuta advirtió el pasado viernes 18 de octubre que si los deportistas paraban, rescindiría sus contratos de manera inmediata.

Ese mismo día, Tulio Gómez, principal accionista del América de Cali, explicó que el club seguiría jugando con futbolistas de la categoría sub 20 en caso de que el paro sea efectivo.

Luego de ambas declaraciones Acolfutpro instó a los clubes a no tomar acciones contra sus miembros, ya que cualquier presión que sea hecha a los jugadores va a ser “puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se protejan sus derechos”.

FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas, emitió un comunicado dentro del que exhortan, tanto a la Federación como a la Dimayor, a que “reabran el diálogo con la Acolfutpro, a la cual reconoce como “representante legítimo de los jugadores”.

Siguiendo esa línea, instó a la Fifa a que sea medidadora en el proceso para “resolver esta situación antes de que se intensifique”.