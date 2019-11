Fabinho, baja del Liverpool hasta el próximo año

Tocado el miércoles 27 de noviembre en un tobillo, el medio defensivo brasileño del Liverpool Fabinho estará de baja hasta comienzos de 2020, indicó este viernes 29-N el líder de la Premier League.

Sustituido a los 18 minutos de juego ante el Nápoles en Champions, el internacional brasileño salió cojeando y acudió directamente a los vestuarios. Sufre una lesión en los ligamentos tras una caída por un contacto con un adversario.

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli.