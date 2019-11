El trasplante de Abidal fue "completamente legal", según su abogado

"Fue un trasplante completamente legal", dijo a la prensa el abogado del director deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal, este viernes 22-N, tras una audiencia ante el juez por unas supuestas irregularidades en el trasplante de hígado al que se sometió el exjugador francés en 2012.

El exdefensa francés, de 40 años, declaró ante un juez junto al antiguo presidente del Barcelona Sandro Rosell, en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a esa intervención y la posible compra ilegal de un hígado.

"Fue un trasplante completamente legal sin ninguna sospecha de irregularidad. Y poca cosa más", declaró Carles Monguilod, abogado del exinternacional francés.

"Pediré que se archive porque aquí no hay ningún componente delictivo que merezca que esta causa siga abierta ni un minuto más", añadió.

Juan José Castillo, empleado del club identificado como el interlocutor de Rosell en la conversación telefónica interceptada por la justicia que está en el origen de esta investigación, también declaró en el juzgado.

"El trabajador del club ya lo ha explicado, ha dicho que eran invenciones suyas en un contexto de conversación frívola y privada", dijo el abogado de Abidal.

"A día de hoy está claro que el señor Abidal recibió un hígado en una operación totalmente legal", añadió.

El donante de Abidal, que sufría un cáncer de hígado en abril de 2012, fue su primo Gérard Armand. Recientemente se sometió a un análisis de ADN en el marco de esta investigación para determinar si en efecto fue parte de su órgano el que se donó al director deportivo azulgrana.

"Creo que puede haber algo. Me gustaría saber qué es. Si no es nada, mejor. Y si hay algo, no sé cómo decirlo, pero espero que Éric no esté al tanto, que no tenga nada que ver con el asunto", dijo el primo del jugador al diario español El Confidencial.

La investigación, abierta en 2017 por la Organización Nacional de Trasplantes y por la fiscalía española, que consideraban "sospechosa" la manera en que Eric Abidal habría recibido este órgano, se reabrió el 30 de enero pasado.

Las dudas sobre un eventual recurso a un tráfico de órgano nacieron tras una interceptación de una llamada del expresidente azulgrana Sandro Rosell, que habría llevado a la justicia a sospechar de una presunta compra de un hígado ilegal.