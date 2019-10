11:50 AM

11:50 AM / 31/10/2019

El sorteo regala rivales asequibles a los dos Manchester en Copa de la Liga

AFP

Agencias

La suerte fue propicia este jueves para los dos colosos de Manchester, el City y el United, que se medirán en cuartos de final de la Copa de la Liga a rivales asequibles de divisiones inferiores; Oxford United (D3) y Colchester (D4) respectivamente.

Los 'Citizens', vigentes dobles campeones, viajarán a Oxford, mientras que los 'Red Devils' recibirán a la cenicienta del sorteo en Old Trafford.

Pero ambos clubes ya han dejado por el camino esta temporada a un equipo de la élite: el Colchester eliminó al Tottenham en dieciseisavos de final en los penales, mientras que el Oxford United infligió un correctivo al West Ham (4-0).

Los otros dos cuartos de final enfrentarán a equipos de la Premier League, el Everton recibirá en Goodison Park al Leicester, actual tercer clasificado en liga, mientras que el Liverpool, clasificado en un partido loco ante el Arsenal el miércoles (5-5, 5-4 en penales) se medirá en Birmingham con el Aston Villa.

Pero la programación de ese enfrentamiento supone un quebradero de cabeza.

Los cuartos de final deben disputarse los días 17 y 18 de diciembre, pero los Reds acudirán a Catar el 18 para disputar el Mundial de Clubes.

Jürgen Klopp dejó caer incluso la posibilidad de no jugar ese partido si no se encontrase otra fecha en un calendario ya de por sí sobrecargado.

Los Reds deben disputar 7 partidos en diciembre, más el cuarto de final, y bien la final o bien el partido por el tercer y cuarto puesto en Catar.

"Si no nos encuentran una fecha -una fecha aceptable, no a las 3 horas de la mañana el día de Navidad-, no jugaremos", lanzó.