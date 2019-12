El argentino Jorge Sampaoli pide su dimisión como técnico del Santos

El técnico argentino Jorge Sampaoli pidió este martes su dimisión del Santos brasileño, club al que dirigió a lo largo de 2019 y con el que finalizó segundo en el Brasileirao.

Sampaoli, de 59 años y exseleccionador de Argentina y Chile, tenía contrato con el Santos hasta diciembre de 2020, aunque optó por pedir la salida del club una vez finalizado el Brasileirao.

"El Santos FC comunica que, en la fecha de 09/12/2019, en una reunión realizada por la mañana en el Centro de Entrenamiento Rey Pelé, el entrenador Jorge Sampaoli pidió la dimisión del cargo. Una vez comunicada la dimisión por el entrenador, el caso fue entregado a los departamentos jurídico y de recursos humanos del club", divulgó el Santos en un comunicado.

Asimismo, agradeció al técnico argentino "por el trabajo realizado en la temporada de 2019".

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo.



Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI