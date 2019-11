El Liverpool dividirá su plantel en dos para afrontar el cargado calendario

AFP

AFP

"Deberemos utilizar dos grupos de jugadores simultáneamente, uno que participará en el Mundial de Clubes en Catar, y el otro en la Copa de la Liga", anunció este martes el Liverpool en un comunicado, debido a la cercanía entre ambas fechas previstas.

El duelo del Liverpool ante el Aston Villa de cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa fue fijado para el 17 de diciembre, la víspera de su semifinal del Mundial de Clubes en Catar, anunció también este martes la Liga Inglesa de Fútbol (EFL).

"Fueron contempladas varias fechas alternativas, pero al final, ninguna fue considerada aceptable sin comprometer el calendario de la competición o sin imponer una carga irracional sobre los jugadores y el cuerpo técnico", precisó el vigente campeón de Europa.

Clasificados 'in extremis' al superar al Arsenal en los penales tras un partido loco (5-5; 5-4) en octavos de final, los 'Reds' llegaron incluso a amenazar con abandonar la competición por voz de Jürgen Klopp.

"Si no nos encuentran una fecha aceptable, no a las 3 de la mañana el día de Navidad, no lo jugaremos (...) así que otro equipo se clasificará, sea el Arsenal", lanzó el técnico alemán.

El próximo hueco entre semana para ubicar un partido del Liverpool en medio de semana, más allá de la tregua internacional, habría sido en la semana del 13 de enero, una semana después de la fecha prevista para la ida de semifinales.

La EFL precisó que el Liverpool se comprometió a "presentar un equipo similar a los que participaron en las rondas precedentes".

Lo que querría decir probablemente que las estrellas partirán antes a Catar, ya que los Reds alinearon a un once plagado de suplentes ante los Gunners.

El reglamento de la Copa de la Liga establece además que "todo equipo deberá jugar con todas sus fuerzas disponibles en todas las rondas de la competición, a menos que se aporte una razón de peso", lo que abre la puerta a un Liverpool 'B' en Villa Park el 17 de diciembre.