09:25 AM

09:25 AM / 08/11/2019

Dani Olmo, novedad en una España a la que vuelve Morata

AFP

AFP

El delantero del Dinamo de Zagreb Dani Olmo es la gran novedad, junto a la vuelta de Álvaro Morata, en la convocatoria de España para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2020, contra Malta y Rumanía, el 15 y el 18 de noviembre.

Olmo, capitán de la selección española sub-21 con la que se proclamó campeón de Europa en junio, recibió este viernes por primera vez la llamada del seleccionador absoluto Robert Moreno.

"Es una incorporación que nos da mucho. Aporta distintas opciones y eso está genial. Lo está haciendo muy bien en liga croata y en 'Champions'. También lo hizo genial con la Sub-21 así que estamos muy contentos de que esté con nosotros", aseguró Moreno en rueda de prensa en el Museo del Prado de Madrid.

�� ¡Estos son los 23 convocados por Robert Moreno para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para la #EURO2020! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/yCyT7qPWgq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 8, 2019

Moreno, que previamente había anunciado la lista en un vídeo publicado en redes sociales en el que recorre la pinacoteca madrileña, realizó el anuncio en este museo que cumple 200 años, como una forma de mirar al centenario de la selección española el próximo año.

Vuelven Morata y Alcácer

A la lista para los partidos contra Malta y Rumanía, volvió también el delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que se había perdido los dos partidos de septiembre por lesión y en octubre no fue convocado por Moreno.

"Está marcando muchos goles, está teniendo continuidad", dijo el seleccionador español, quien justificó su decisión de no llamarlo en octubre recordando que "en la anterior convocatoria había jugado un partido y medio como quien dice antes de la lista".

Además de Morata, Moreno recupera para la delantera a Paco Alcácer, lesionado en la anterior convocatoria de octubre, aunque este viernes ha tenido que dejar fuera a habituales como Dani Ceballos y Jordi Alba, ambos lesionados.

Todos los focos estaban puestos en si Moreno llamaría en esta ocasión al joven prodigio del Barcelona Ansu Fati, que finalmente fue convocado para la selección Sub-21, con la que debutó en octubre.

El seleccionador español, pese a seguir sin convocarlo, deja claro, no obstante, que lo tiene en mente y no lo descarta para la Eurocopa: "Está en la prelista, es un jugador español suceptible de ser seleccionado, sí, ¿por qué no (podría entrar para la Eurocopa)?".

Objetivo: cabeza de serie

España, ya clasificada para la Eurocopa de 2020, se enfrenta el viernes próximo a Malta en Cádiz y el lunes a Rumanía en el estadio Metropolitano de Madrid, pero Moreno no quiere que sus jugadores se relajen.

"El objetivo de la clasificación está hecho, pero para el objetivo que queremos que es ser primeros de grupo y cabeza de serie, necesitamos las dos victorias", aseguró Moreno.

El seleccionador español recordó que ser cabeza de serie permite pensar en "tener unos rivales menos buenos porque en la Eurocopa todos van a ser muy buenos".

La lista de este viernes empieza a mostrar jugadores más habituales, pero Moreno recuerda que nadie puede descuidarse.

"Cada concentración que pasa tenemos más información de los jugadores, y eso te va ayudando a encaminar el tema, pero estamos abierto a todo, puede que gente que ahora no está dando un rendimiento altísimo empiece a darlo y le coma la tostada a otro. Siempre queremos traer a los mejores", advirtió.

Moreno, nombrado seleccionador tras la renuncia de Luis Enrique Martínez a raíz de la enfermedad de su hija Xana, finalmente fallecida, afirmó que todavía no le ofrecieron renovar, pese a haberse confirmado la clasificación de España.

"A nadie se le escapa que querría hacer un ciclo completo (Eurocopa y Mundial), pero sí me dicen que me tengo que ir porque no lo estoy haciendo bien, yo soy el primero que lo va a aceptar", dijo.

"Lo que hay que hacer es trabajar bien y lo demás ya vendrá si tiene que venir", concluyó Moreno.