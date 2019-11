Con goles argentinos, la Juventus derrotó 3-1 al Atalanta

AFP

AFP

Pese a hacer otra vez un partido decepcionante, dominado durante más de una hora por el Atalanta en Bérgamo, la Juventus tuvo suficiente con el último cuarto de hora para imponerse por 3-1, con un doblete de Gonzalo Higuaín y un tanto de Paulo Dybala, y seguir mandando en la Serie A.

A un cuarto de hora para el pitido final, los locales ganaban tras el gol anotado por Robin Gosens, rematando un centro de Musa Barrow (55), quien había fallado un penal en la primera parte (18).

En ausencia de Cristiano Ronaldo, reservado para el partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, fue el dúo argentino el protagonista en la remontada blanquinegra.

El 'Pipita' anotó el empate en el minuto 74, con un disparo de zurda desde dentro del área, y seis minutos después puso a los turineses por delante, rematando con la derecha un centro del colombiano Juan Cuadrado (82).

Higuaín culminó su gran partido con la asistencia para Dybala que supuso la sentencia en el descuento (90+2).

Antes de que entrara en escena la pareja argentina, el protagonista del partido había sido el arquero polaco Wojciech Szczesny, que con sus atajadas había evitado varios goles locales.

Y donde no llegaron las manos del portero polaco, fue el larguero el que apareció para evitar el tanto del Atalanta, como en la jugada del penal fallado por Barrow.

Ronaldo, reservado para la Champions

"Hemos sufrido, pero en los últimos 20 minutos lo dimos todo para llevarnos el partido", admitió el técnico juventino Maurizio Sarri.

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo, Sarri declaró: "Espero que regrese para el martes en Champions. Estamos tratando de solucionar esas molestias en la rodilla que le están perturbando desde hace un tiempo".

"Juega con un poco de dolor y eso al final te cansa psicológicamente. Se ha estado entrenando de manera correcta, sin sobrecargar la rodilla", concluyó.

Curiosamente, el portugués sí jugó con su selección los dos últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa, torneo en el que los lusos son vigentes campeones.

Con esta victoria, la Juventus toma cuatro puntos de ventaja al Inter, que el sábado por la noche viajará a Turín para enfrentarse al Torino (11º).

El Atalanta, por su parte, sigue con su irregular temporada y es sexto de la clasificación.

Gol de Hirving Lozano

También este sábado, el Nápoles siguió dando muestras de que no está en su mejor momento y no pasó del empate a un gol en su visita al Milan, otro equipo que no está cumpliendo con las expectativas.

En un partido decepcionante, el mexicano Hirving Lozano adelantó a los napolitanos al rematar de cabeza a puerta vacía aprovechando el rechace del larguero de un disparo de su compañero Lorenzo Insigne (24).

Apenas cuatro minutos después, Giacomo Bonaventura empató con un derechazo desde el balcón del área que entró por la escuadra (29).

El empate mantiene al Nápoles en la 7ª posición con 20 puntos y hace avanzar un puesto al Milan (13º con 14).