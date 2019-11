10:54 AM

10:54 AM / 05/11/2019

Carlos Vela se convirtió en el primer mexicano en ser el MVP de la MLS

Serena Di Zazzo

AP

Carlos Vela cerró se segunda campaña en la MLS rompiendo varios récords y este lunes 4 de noviembre recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

Luego de exitosas temporadas en España, el mexicano rompió el récord de goles marcados en una campaña al anotar 34 dianas, tres más que el registro impuesto por el venezolano Josef Martínez la temporada pasada.

Además, Vela destrozó la cuenta combinada entre goles y asistencias que impuso Sebastian Giovinco en 2019. El delantero de Los Ángeles FC marcó 34 tantos y dio 15 asistencias, para un total de 49 goles producidos.

“Para mí, esto es una recompensa a todo el esfuerzo y trabajo”, expresó Vela al convertirse en el primer mexicano que recibe el MVP desde que la liga comenzó en 1996.

“Es algo que me llena de responsabilidad y me hace querer ser el mejor y en cada momento que pase aquí dar el máximo”, explicó Vela, tras recibir el trofeo Landon Donovan durante una ceremonia en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

El mexicano Fernando Valenzuela, leyenda de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, fue el encargado de entregarle el trofeo.

Según se pudo conocer, el delantero de 31 años recibió el 69,1% de los votos totales que son aportados por jugadores, cuerpo técnico de los clubes y miembros de la prensa.

En segundo lugar, bastante alejado de Vela, quedó Zlatan Ibrahimovic con 14,11% de los votos. Mientras que Martínez alcanzó el 6,97% para quedarse con el tercer puesto.

“Carlos es el pilar de nuestro proyecto”, declaró el gerente deportivo de LA FC, John Thorrington, a The Associated Press.

“Estábamos seguro de que habíamos atinado en nuestra decisión de ficharle y que iba a brillar, pero realmente excedió todas nuestras expectativas”, continuó Thorrington.

Dentro de su segunda temporada en la liga estadounidense, el LA FC alcanzó el récord de puntos en una temporada con 72, así como la mayor cantidad de goles en la temporada regular con 85 tantos.

A pesar de estos grandes números, quedaron fuera de los playoff en las semifinales de la Conferencia del Oeste, cayendo 3-1 ante los Seattle Sounders, que se disputarán el título de la liga el domingo 10 de noviembre ante Toronto FC.

Vela indicó que continuará la siguiente temporada en la MLS. “Quiero estar aquí, esta es mi casa, y mientras no me hagan irme a casa pronto, yo estaré aquí por mucho tiempo”, afirmó.

“El siguiente paso es ganar el campeonato... Esto está bien. Yo quiero el más grande”, finalizó.