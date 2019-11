Lee lo que trae el horóscopo esta semana

HORÓSCOPO DE LA SEMANA: del 24 al 30 de Noviembre 2019

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Debes revisar tus acciones, no siempre tienes la razón, así que analiza las dos caras de la moneda y luego, emite tu opinión. Cuidado con la salud de tu madre. Cumple con tus actividades llega temprano, ahórrate problemas. Las parejas con conflictos se separan porque se sienten agobiadas de lidiar con las imposiciones. Alégrate el espíritu, escucha música, practica un hobbie, sal de la rutina. La vida es corta y hay que disfrutarla.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Se concreta viaje de negocios con óptimos resultados. Conversación con hombre de mucha estabilidad económica. Te cancelan un dinero que dabas por perdido. Un hermano con problemas te pide ayuda. Los cambios siempre son para mejor, aunque en un primer momento no lo parezcan. Mudanza. Viajes que llegan justo en el momento cuando los necesitabas. Valora todo lo que llegue a tus manos.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Verás que no todo lo que brilla es oro. Transformaciones que te favorecen en su totalidad. Cuidado en lo laboral, alguien se empeña en desplazarte, así que no te descuides ni confíes. Un nuevo amor se presenta para brindarte estabilidad, no dejes que nadie perturbe tu tranquilidad. . Malestares en el estómago te recomiendo visitar al médico. Las limitaciones están en tu mente, piensa en positivo y el camino será más fácil, busca tu éxito.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Recuerda que la paciencia es una gran virtud. Necesidad de apoyo familiar. En búsqueda de un trabajo que llene tus expectativas. Otros están concentrados en crecer profesionalmente, sienten que este es el momento para lograrlo. Busca la armonía dentro del hogar, debes brindarle a la familia esa comprensión y amor que necesita de ti. Confía en tus propias ideas, no te dejes confundir por lo que obtengan o logren las personas que te rodean.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Ahorras para remodelar algo en tu casa. Sueñas con familiar fallecido, descifra el mensaje. Preocupación por cambios pone el ambiente un poco hostil, no te predispongas, será para mejor. Ábrete al conocimiento, te permite crecer profesionalmente. Necesitas reconciliarte contigo mismo(a) para que puedas disfrutar del amor. Comienza por escuchar los buenos consejos, hazle caso a tu sexto sentido, el te ayudara más de lo que imaginas.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Preocupación por dinero. Te estresas por compromisos atrasados. Más disciplina con hijos adolescentes. Te hace falta drenar tensiones. Cambios te ponen un poco capcioso(a), pero debes estar tranquilo(a) porque a ti no te afectarán. Necesitas días de soledad para canalizar tus sentimientos. Malestares de cabeza producto de las preocupaciones. Mientras estés bien contigo, estarás mejor con el mundo exterior.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Te llevaras una gran sorpresa, nadie sabe para quién trabaja, pero da por aprendida la lección y sigue esforzándote. Realizas viaje con mucho éxito. Solucionas asunto bancario. Tramites de documentos. Dedícate a lo tuyo y no hagas caso a los comentarios. Entrega sincera. Quieres apostarle duro al amor. Los casados quieren hacer las cosas bien. Siempre habrán personas valiosas que recompensaran los malos momentos.

ESCORPIÓN Octubre 24 - Noviembre 22

Recibirás sorpresas agradables con el dinero. Sentirás que la magia de las cosas buenas te envuelve de manera especial. Evita comentar tus planes hasta verlos cumplidos. Éxitos en lo profesional. Siempre hay segundas oportunidades, lo importante es saberlas aprovechar. Estabilidad con la pareja, armonía y estabilidad familiar. No te quejes por lo que te ocurra, todo tiene un porqué. En un futuro cercano podrás armar tu rompecabezas.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Planes de adquirir vivienda. Se te concede solicitud de crédito o préstamo, Conversación con abogados para resolver algo que te preocupa mucho. Procura estar alejado(a) de comentarios que puedan perjudicarte. Cuidado con las tentaciones, pueden hacerte perder la verdadera oportunidad de ser feliz. Molestias en los huesos. Escoge bien lo que haces, porque te sientes muy agotado(a) y no terminas de ver el avance, ponte tu en primer lugar.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te propones dejar a un lado todo lo que está causándote atraso y dificultad. Te enteras de la separación definitiva de una pareja. Te mejoran las condiciones económicas, lo consideras justo después de tanta espera. Otros asumen nuevos retos que le depararan buenas sorpresas. Estarás más pendiente de cambiar de vivienda que de otra cosa. Necesitas ir evolucionando, sobre todo, después de tantos sacrificios que ahora veras recompensados.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Debes cuidarte. Piensas en una persona que se encuentra distante. Familiar enfermo requiere de tus cuidados. A los desempleados se les presentan grandes oportunidades. Los que ya tienen trabajo permanecerán estables. Sorpresas agradables que tienen que ver con tu relación de pareja. Matrimonio en puerta. Dolor en las piernas. Clasificas a las personas de acuerdo a la manera cómo piensan, pero te recuerdo que lo mismo hacen contigo.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Procura ver las cosas de manera objetiva y no con los sentimientos revueltos. Preocupación por la salud de un(a) niño(a). No es buen momento para negociaciones. Necesitas un merecido descanso. Trata de ahorrar y organizar las labores que desempeñas. Pruebas fuertes, solo sobrevivirán las parejas realmente enamoradas. Agotamiento físico y visual. El trabajo en exceso no es bueno, necesitas tiempo para ti y el hogar. Debes procurar un equilibrio para que no salgas perdiendo.