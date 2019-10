Las plantas y su increíble poder de decoración

Para nadie es un secreto que muchas veces nosotros busquemos darle un estilo distinto a nuestro hogar, para que este se vea dentro de lo que cabe muy diferente a como es en la actualidad, así que, si este es tu caso, te invitamos a que lo hagas adornando tu hogar con hermosas plantas, pues ten en cuenta que una buena planta puede sin duda alguna llegar a transformar cualquier rincón de tu hogar en un lugar cálido y acogedor, donde tu simplemente querrás pasar la gran parte de tu día.

Una buena opción para ello está en que creen un rincón verde, es decir, un rincón especial donde puedas colocar tus plantas, o si lo deseas puedes colocar un pack de 5 plantas suculentas, claramente cada una en una maceta diferente, ten presente que estas vienen en distintas variedades como en diferentes tonalidades de verde, así que estas las puedes colocar en medio de la mesa de tu sala, en ese momento veras como esta zona de tu hogar se verá más radiante y llena de vida.

Quizás te estés preguntando ahora mismo, pero ¿por qué no utilizo plantas falsas?, pues la respuesta es fácil, las plantas falsas no se ven del todo realistas, además acumulan mucho polvo y más nunca le van a dar ese toque de calidez que estás buscando, si eres de los que prefieres las plantas falsas por su fácil mantenimiento, déjanos decirte que estas plantas suculentas no necesitan de fertilizantes ni de un frecuente regado, así que estas pueden ser las ideales para tu hogar, aunque si tú lo prefieres puedes colocar la planta que más te guste, así que Encuentra tu planta perfecta para que adornes increíblemente tu vivienda.

Otra buena opción será que en el baño de tu casa coloques unas macetas decorativas colgantes, de esas que son elaboradas con resina plástica, las cuales suelen tener por lo general una apariencia de mimbre en un color marrón, esta incluye ganchos y sus cadenas de color negro, además esta resulta ser ideal ya que posee un tapón de drenaje, por si deseas colocar plantas reales allí, estas esferas colgantes quedaran espectaculares en tu baño, este puedes pintarlo de un color verde claro, agregándole objetos de color beige, para que con esta decoración quede perfecto.

También puedes colocar alrededor de tu casa plantas con conchas marinas, hoy en día puedes conseguir por ejemplo plantas tillandsia en tamaños más pequeños, dentro de conchas marinas, tanto de diferentes tamaños como de diferentes colores, estas plantas no requieren de tanto mantenimiento ni de la luz solar, así que resultan ser una buena opción para decorar tu hogar, así que gracias a que vienen dentro de conchas marinas de distintos tamaños y colores, tu podrás hacerte de las que mejor se acoplen a las características de tu vivienda.

Antes de terminar este post no podíamos dejar de nombrar como una interesante opción las plantas colgantes, una muestra de ello está en la planta Boston Fern, esta es única, es muy hermosa como cautivadora, tú la puedes colgar sobre cualquier superficie sin problema alguno, esta debe estar claramente dentro de una maceta colgante, dicha planta es ideal para colocar bien sea en la cocina, sala, comedor, u otras zonas del hogar.