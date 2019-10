Lactancia materna tras la incorporación al trabajo

El periodo de la lactancia es uno de los más trascendentales para el bebé recién nacido, pues conformará en buena parte el desarrollo del mismo durante los primeros meses de vida. Si bien existen varias soluciones en el caso de que esta no se pueda realizar de la manera correcta, parcial o totalmente, la leche materna ha quedado ejemplifica como ser la ideal y la preferible en cualquier caso de cara a conformar la principal fuente de alimentación de un niño o niña recién llegado al mundo. Este hecho, sin embargo, puede complicarse en determinadas situaciones.

Una de ellas es el entorno de trabajo, bien sea por el desconocimiento de la situación o por las normas que se apliquen en cada país de cara a estos lugares. Por ello, es conveniente que las madres conozcan no solo el estado legislativo al respecto en la actualidad, sino también las opciones existentes para poder hacer de este proceso uno más sencillo y libre de cualquier tipo de trabas para ellas.

Permiso de lactancia: ¿cuál es la normativa en Venezuela?

La normativa y las leyes a la hora de amamantar dentro del ámbito del trabajo varían en función del país en el que una se encuentre, por lo que hay que tenerlo siempre presente para evitar posibles problemas que impidan llevarlo a cabo de la manera correcta. En Venezuela, por ejemplo, la madre podrá solicitar una licencia de hasta 24 meses para continuar con la lactancia de su hijo o hija.

Dentro de este periodo, deberá de tenerse en cuenta si el centro de trabajo dispone o no de un lugar dedicado al amamantamiento o no. En el caso de contar con él, la madre tendrá dos permisos diarios de treinta minutos cada uno para proceder a tal acción. Si no se dispone de una sala o lugar concreto, los descansos serán dos de una hora y media cada uno, a fin de que pueda amamantarse al bebé en el propio hogar sin contratiempos antes y después de entrar a trabajar.

El sacaleches, la mejor ayuda para las madres trabajadoras

Así mismo, hay que tener en cuenta también aquellos elementos que, como el sacaleches, serán de gran ayuda para la madre a la hora de alimentar a su hijo en situaciones, bien en el trabajo o en cualquier otro lugar, donde la lactancia no sea posible. Esto es algo que puede estar provocado por la falta de un espacio para hacerlo de manera cómoda o por factores como que al bebé le cuesta agarrar el pecho, cuando este tiene malformaciones en la boca o cuando a la madre le produce dolor el proceso de amamantación de manera directa, entre otros casos.

Dichos productos se encuentran fácilmente a disposición de quien lo necesite en una gran variedad de distribuidores. De hecho, se puede comprar un sacaleches online en tiendas como Sacaleches, que además incluye reviews y opiniones de los mejores extractores de leche del mercado, fundamental para saber qué sacaleches comprar. o acudir a cualquier farmacia más cercana.

El sacaleches tiene, por consiguiente, muchas bondades que dan más libertad a la madre –incluso al padre, pues podrá ser él quien alimente al bebé–, razón por la cual cada vez se encuentra más presente en las familias. De entre las diferentes opciones, además, hay que tener presente qué tipo de sacaleches es el que más posibilidades ofrece de cara a un mejor uso continuado a lo largo del tiempo.

¿Sacaleches manual o eléctrico?

A la hora de decidir entre un sacaleches manual o uno eléctrico, resaltan de manera especial las ventajas del extractor eléctrico. Es así, principalmente, porque el proceso es automatizado, personalizable según las opciones del dispositivo en cuestión y más rápido que uno manual. Como añadido ayuda a aumentar los niveles de prolactina, consiguiendo como consecuencia que produzca una mayor cantidad de leche frente a uno manual.

Es el más recomendable, por consiguiente, para poder realizar el proceso de manera rápida y precisa, sin ningún tipo de contratiempo. Existen modelos, además, que permitirán realizar la extracción de leche de los dos senos al mismo tiempo, ahorrando una considerable cantidad de tiempo a lo largo de todos los meses que conforman el periodo de lactancia.