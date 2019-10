Esto te dice tu signo esta semana

HORÓSCOPO DE LA SEMANA: Del 29 de Septiembre al 5 de Octubre 2019

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Mucha actividad mental y desplazamiento, prudencia en tus decisiones. En tus relaciones muy impaciente y persuasivo. Manéjate con diplomacia en tu trabajo, serenidad, no caigas en provocaciones. En el amor pon de tu parte, no dejes que los problemas enfríen tus relaciones, separa las emociones. Si recibes y das amor, la carga de los problemas se te hará menos pesada.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Observa lo positivo de las circunstancias que se te presenten, todo tiene un porqué. Cuidado con trampas o especulaciones financieras. Altibajos en lo sentimental, evita conflictos, deberás tomar sabias y serias decisiones. Renueva tus energías. En este ciclo de aprendizaje madurar es importante. Busca tu verdadera tranquilidad que sólo tú sabrás dónde conseguirla.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Una semana para recuperar energías y replantear tu vida, ciclo de protecciones y logros materiales en tus actividades. Te ocurrirá algo muy curioso con vehículo. En el trabajo las oportunidades analízalas y actúa. Conoces a alguien que te impactará. Nueva relación sentimental. Serás reconocido por tus buenas acciones y grandes conocimientos. El que siembra, recoge.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Los límites están en tu mente si tú quieres que estén. Más determinación y confianza en ti activarán tu progreso Mejora la comunicación con tu familia. Los problemas en el amor son producidos por las tensiones e inseguridades emocionales. Después de la tempestad siempre llega la calma, así que vívela como una recompensa, no busques motivos para inquietarte.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Influencias astrales duales: buena capacidad mental y de comunicación, en busca de lo nuevo e inusual. Atiende mejor las labores que estén a tu cargo, están observándote. Cuidado con las reacciones agresivas con tu pareja, posibles separaciones. Separa tu estado emocional de tus demás obligaciones, céntrate y canaliza mejor lo que de verdad quieres lograr y proyectar.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Al inicio de semana mucha fuerza de voluntad, enérgico y activamente ambicioso. Alguna inestabilidad es ocasionada por descuido y la negligencia con el dinero y en el trabajo con las obligaciones que se te deleguen. Si consideras que llegó el momento de asumir responsabilidades, sigue adelante y evoluciona. Cuando la felicidad toca a la puerta hay que abrirla de par en par.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Disfrutaras la compañía de tus amistades, muy estable en tu profesión, muy beneficiado con las sociedades. Sin embargo controla los cambios de humor. Es importante hablar de los cambios que necesitas con tu pareja. No lleves los problemas del trabajo a la casa, trata de pasarla bien y descansar lo más que puedas. Semana de muchas protecciones y éxitos afectivos.

ESCORPIÓN Octubre 24 - Noviembre 22

Todo gira en torno a ti, no busques fallas donde no las hay, escucha te darán un buen consejo. Profunda reflexión en cuanto a la importancia de la familia. Te exigirán cumplir con horario. A mitad de semana estados depresivos que no te ayudan. Necesidad de dormir y descansar. Recuerda todo llega en su justo momento. No dejes que empañen tus sueños hazlos realidad.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

La energía se manifiesta con ambición y mucho optimismo, sin embargo dificultades para asumir responsabilidades. Dedicarás más tiempo profesión Buscas definitivamente al amor, ya no quieres más la soledad. No intervengas en los conflictos de familia. Toma tus estudios con más seriedad. Sólo tus conocimientos te harán ser cada día mejor, por eso debes pulirlos.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te exigirás más de lo que puedes dar. Controla tus impulsos. El trabajo estará calmado, aprovecha para adelantar trabajo atrasado. Encuentros que te regresan al pasado. Suspiras por ese amor que, presientes, está alejándose de ti. Actúa si no lo quieres dejar ir. Problemas leves con la respiración. En el amor todo se vale siempre y cuando el sentimiento sea sincero y recíproco.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Hay respuestas que están dentro de ti. Todos los excesos son malos, mantén equilibrio. Te ofrecen una buena oferta de empleo. Oportunidad que aceptas sin pensarlo, Preocupación por la pareja. Solventas muchas de las dificultades que te incomodaban. Cada día es una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con la vida.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Cuidado con conflicto que está quitándote la tranquilidad. El centrarte en realidades en función de tus posibilidades y mejoran tus ingresos. Debes prestarle atención a familiar demuéstrale que tiene un lugar en tu vida. Dedica más tiempo a tus seres queridos. El amor te sonríe, sólo queda cuidarlo y protegerlo. Necesitas organizarte un poco más, lleva una agenda de las cosas pendientes.