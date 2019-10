Este es el horóscopo del miércoles 30 de octubre

Aries 21/03 a 19/04

Surgen algunos desencuentros amorosos por diferencias en el estilo de vida; lo importante es tratar de comprender, y muchas veces ceder es más inteligente que enfrentar.

Tauro 20/04 a 20/05

El amor es un tesoro que colmará todas tus necesidades, sin segundas intenciones, déjate conducir por tu optimismo y no demores en tomar decisiones que te permitan crecer.

Géminis 21/05 a 21/06

Los astros potencian tu aspecto más emocional en una manera extrema, no alimentes tu imaginación con fantasías, los celos son a veces sólo un problema de inseguridad.

Cáncer 22/06 a 23/07

Te sientes muy vulnerable en las relaciones afectivas, no desestimes la compañía y el consejo de los amigos y de la familia, trata de no encerrarte en tu mundo.

Leo 23/07 a 22/08

Hoy te sentirás atraído por personas que no conoces y asuntos nuevos para ti, aunque quizás te dediques a profundizar en algo que ya llama poderosamente tu atención.

Virgo 23/08 a 23/09

Tu relación de pareja necesita un soplo de aire fresco, será bueno salir de la rutina diaria y compartir algo distinto que gratifique y estimule tu relación, la luna te da esa energía.

Libra 24/09 a 23/10

Trata de conciliar con los afectos, pierde tus miedos y avanza con serenidad, es momento de despedir viejos mandatos que interfieren con tu vida sentimental, renuévate y cambia.

Escorpión 24/10 a 22/11

Hoy te mueves entre muestras de pasión a las más encendidas escenas de celos: estallas muy a menudo por cuestiones que no tienen importancia y tu pareja puede cansarse.

Sagitario 23/11 a 21/12

Si te manejas por tus impulsos, sin pensar en lo que dices, puede llevarte al más rotundo fracaso en tu vida sentimental, serénate y toma conciencia del poder de las palabras.

Capricornio 22/12 a 19/01

El amor encontrará un buen terreno donde asentarse, los astros te obsequian autoconfianza y mejoran las condiciones para liberar las emociones de tu corazón.

Acuario 20/01 a 18/02

La serenidad, el equilibrio, y saber escuchar a tu voz interior te ayudarán a superar cualquier obstáculo en tu vida amorosa, no permitas que te gane el pesimismo y avanza paso a paso.

Piscis 19/02 a 20/03

No permitas que los problemas de convivencia opaquen el amor, busca el diálogo sincero y no temas manifestar lo que no te agrada, encontrarás buena recepción de tu pareja.