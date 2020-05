Camila Fernández estrena canción y asegura que ha encontrado su sonido

La hija de "El Potrillo", con solo 22 años, muestra una voz madura, grave y "jazzística" en esta balada con sonidos de rythm and blues, el aperitivo de un disco que saldrá a finales de 2020 en el que, prometió, habrá muchas sorpresas.

Por: EFE 04:09 PM / 03/05/2020

La cantante mexicana Camila Fernández, hija del también intérprete Alejandro Fernández y nieta del reconocido Vicente Fernández, dijo en entrevista con Efe que ha encontrado su sonido definitivo y lo demuestra en su nuevo sencillo Te acostumbraste.



Con solo 22 años, la joven muestra una voz madura, grave y "jazzística" en esta balada con sonidos de rythm and blues, el aperitivo de un disco que saldrá a finales de 2020 en el que, prometió, habrá muchas sorpresas.



"Siento que este material es mucho más maduro, descubrí ya mi sonido y me encanta, estoy muy a gusto. El material pasado para nada me describía y este es una parte más vulnerable de mí", expresó.



Después de haber explorado diferentes ritmos y estilos con su siempre reconocible voz, dijo que ahora, y sobre todo en las siguientes canciones que salgan, habrá una sorpresa que nunca pensó que sucedería.



Además, Fernández se ha tomado tiempo para experimentar cantando en inglés y en sesiones en vivo que tuvieron muy buena acogida y ahora está centrada e ilusionada con su nuevo disco que, "si Dios quiere" debido a la situación de incertidumbre causada por el coronavirus, saldrá a finales de año.



La canción la compuso junto a dos compositores en Los Ángeles cuando se encontraban hablando de la expresión mexicana "perro de las dos tortas", que hace referencia a la situación de una persona que tiene pareja pero quiere estar con alguien más.



"En ese momento nos atacamos de la risa y salió la canción. Pero también estoy dando una parte de mí, vulnerable, que siente el amor y sufre el amor. El material pasado era una imagen de mí mas de indestructible", detalló.



La canción, debido a las circunstancias actuales, no cuenta con videoclip, pero la cantante aseguró que sus próximos temas incluirán material audiovisual.



En este caso, la canción cuenta solamente con una imagen creada por un diseñador gráfico que acompaña el sonido en Youtube.



Familia unida por la música



La artista aseguró que el día que salió "Te acostumbraste", que coincidió con el cumpleaños de su padre, estuvieron escuchando la canción una y otra vez y que a su familia le gustó mucho el resultado.



Y es que toda en la familia ya son tres las generaciones de cantantes, ya que es nieta de Vicente Fernández, un icono de la música ranchera, y desde pequeña ha vivido acompañada siempre con música.



Además, su padre, Alejandro Fernández, también cuenta con una carrera de varias décadas llenas de éxitos en la música tanto regional como baladas.



Por si fuera poco, su hermano Álex está despuntando también desde hace más de un año siguiendo la estela familiar, y es él quien se acerca más al estilo de su padre y su abuelo, pues Camila se interesa más por los sonidos del jazz, el rythm and blues y el pop y aseguró que sorprenderá con su próximo material.



Aún así, la cantante dijo sentirse muy bien en esta musical familia y está cada vez más segura de que su futuro estará indudablemente ligado a la música.



"Yo sí me veo cantando en conciertos. Vas a ver, sí se va a cumplir. Me veo a 'full' con ser cantante hasta morirme. Estoy muy dedicada a lo mío y las canciones nuevas están muy buenas", sentenció.



En cuanto a ser mujer artista dentro de su familia en la que son los hombres quienes triunfan en la música, dijo que "que las mujeres estamos en una etapa fuerte en la que tenemos que alzar la voz y seguir adelante. Demostrar que no somos débiles pese a quien le pese", terminó.