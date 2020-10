Yuri: "En México las mujeres son clásicas y a mí me gusta el brillo"

Con prendas de su propio clóset y otras prestadas de grandes diseñadores, la veracruzana promete ir a la moda a cada noche del programa "¿Quién es la máscara?".

Por: EFE 11:00 AM / 09/10/2020

La cantante mexicana Yuri promete impactar con sus atuendos llenos de glamur en la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?", donde se divirtió mucho con sus compañeros y contó a Efe que tuvo miedo de tener covid-19.



Yuri se ha convertido en un icono no solo en el sentido musical. La cantante nacida en el oriental estado de Veracruz ha demostrado que para la moda no hay edad y ahora que había pasado mucho tiempo en casa a causa de la pandemia, aprovechó para lucir sus mejores prendas para el programa musical.



"Aunque haya pandemia yo nunca pierdo el 'look' con mucho brillo, y más ahora porque ¡hace cuánto tiempo que no cantamos!", dice la artista de 56 años en entrevista telefónica.



Sus vestuarios han sido una parte esencial en su carrera, pues la cantante dice lo importante que ha sido para ella estar cercana a la moda y, aunque ha llegado a recibir críticas por su atrevimiento, se mantiene fiel a sí misma.



"En México son muy clásicas las mujeres, creo que tienen un rollo en el que viven mucho del qué dirán, hay otras que no, a las artistas el escenario te lo pide y tiene mucho que ver con el temperamento, a mí me encantan las cosas con brillo", dice Yuri.





De tal forma, que con prendas de su propio clóset y otras prestadas de grandes diseñadores, la veracruzana promete ir a la moda a cada noche del programa "¿Quién es la máscara?".



De cantante a investigadora



El programa, en el que celebridades de muchos ámbitos cantan debajo de producidos disfraces mientras un grupo de "investigadores" tratan de adivinar quién es, ha sido para Yuri todo un juego desde la primera temporada en la que participó.



En esta ocasión, además de compartir con sus compañeros los actores Consuelo Duval y Omar Chaparro y el cantante Carlos Rivera, tuvo que convivir con el joven youtuber Juan Pablo Zurita a quien, confesó, "le tenía miedo".



"A mí me daba mucho miedo Juanpa, cuando empezamos a hacer la fotos yo le pregunté a Miguel Ángel Fox (productor) '¿y cómo es Juanpa? ¿es buena onda?' porque es feo estar trabajando meses con gente pesada", mencionó la cantante, quien asegura que muchos 'influencers' suelen ser "muy mamilas" (altivos).



Para su sorpresa, la mancuerna que realizó con Zurita fue muy positiva, tanto que el joven de 24 años la llamó su "sensei" (maestro) y Yuri cuenta que trabajar con él la hizo sentirse como una niña de 15 años.



"Salió más loco que yo el chamaco (niño) y yo me sentía como chamaca de 15 años al lado de él. Hicimos una mancuerna espectacular, echamos una de relajo (desfase)... Yo soy una mujer madura pero mi mente y mi personalidad es de una chamaquita", cuenta.



Yuri, junto a sus compañeros investigadores, tendrán que adivinar qué personalidades se encuentran detrás de la máscara en el programa que se estrena el 11 de octubre por el canal Las Estrellas de Televisa a las 20.30 hora local (01.30 GMT).



Síntomas de covid-19



Recientemente, la llamada "jarocha (veracruzana) de oro" desmintió en redes sociales los rumores de que había tenido la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 durante las grabaciones del programa, luego de que se supiera que Consuelo Duval y Omar Chaparro estaban contagiados.



A pesar de ello, asegura que no estuvo exenta del susto, pues confesó que por las mismas épocas por las que Duval y Chaparro se enteraron que tenían covid-19, ella sufrió de una alergia muy fuerte, situación que considera pudo causar cierta confusión para algunos medios que habían asegurado que la cantante estaba enferma.



"Hubo seis días que sí pensé que tenía el bicho (coronavirus) y yo creo que por eso salieron esas notas. Yo fui la primera que me enfermé pero me enfermé de alergias", dijo.



Finalmente, Yuri se sigue cuidando y se confiesa resignada a algún día enfermarse, pues explica que tarde o temprano a todos les tiene que pasar.